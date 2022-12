Eurosport dedica 15 horas de programação ao Dakar | AutoSport

Tal como sucede há muito o Eurosport é o canal que transmite o Dakar e nesta 45ª edição estão previstas 15 horas de programação da prova. De 1 a 15 de janeiro, a Arábia Saudita recebe pela 4ª vez o Dakar para uma maratona que promete ainda mais emoção.

Os 820 participantes e 455 veículos terão de cumprir um prólogo e 14 etapas, um total de 8549 quilómetros, 4706 deles cronometrados, com muita areia e dunas no caminho.

Este sábado, a prova arranca com um ‘prólogo’ entre Jeddah e Hail. São 10 quilómetros de especial cronometrada. Os campeões serão coroados em Dammam a 15 de janeiro.

No entanto, os resumos só arrancam no domingo, dia 1 de janeiro.

Entre os inscritos no Dakar 17 são portugueses. Rui Gonçalves, Joaquim Rodrigues, António Maio, Mario Patrão e o luso-germânico Sebastian Buhler competem nas motos.

Nos automóveis participam os navegadores Paulo Fiúza e José Marques. A maioria dos pilotos lusos está concentrada nos veículos ligeiros, os SSV, com Hélder Rodrigues/Gonçalo Reis, João Ferreira/Filipe Palmeiro e Ricardo Porém (navegado pelo argentino Augusto Sanz). Já Paulo Oliveira (que corre com licença moçambicana) será navegado por Miguel Alberty.

Já Pedro Bianchi Prata será o navegador do brasileiro Bruno Conti de Oliveira e Fausto Mota, que corre com licença espanhola, será o navegador do brasileiro Cristiano Batista.

Nos camiões destaca-se a presença do piloto José Martins e do copiloto Armando Loureiro, bem como à última da hora, João Dias, piloto dos SSV T3 no CPTT.

O Eurosport emite diariamente, de 1 a 15 de janeiro, um magazine de uma hora com os melhores momentos do rali.

Horários das emissões no Eurosport

1 de janeiro – E1 – 20:00h – 21:00h

2 de janeiro – E1 – 20:00h – 21:00h

3 de janeiro – E1 – 20:00h – 21:00h

4 de janeiro – E1 – 20:00h – 21:00h

5 de janeiro – E1 – 20:00h – 21:00h

6 de janeiro – E1 – 20:00h – 21:00h

7 de janeiro – E1 – 20:00h – 21:00h

8 de janeiro – E2 – 20:00h – 21:00h

9 de janeiro – E2 – 20:00h – 21:00h

10 de janeiro – E2 – 20:00h – 21:00h

11 de janeiro – E2 – 20:00h – 21:00h

12 de janeiro – E2 – 20:00h – 21:00h

13 de janeiro – E2 – 20:00h – 21:00h

14 de janeiro – E2 – 19:50h – 20:50h

15 de janeiro – E2 – 20:00h – 21:00h

17 de janeiro – E2 – 21:30 – 22:30 – Resumo do Rally Dakar