Etapa 5: duas equipas lusas à ‘espreita’ do pódio, os altos e baixos do Dakar
Desempenho misto das equipas portuguesas no Dakar…
A representação portuguesa no Dakar registou mais um dia de muitas flutuações nas classificações, com seis equipas a ganharem posições, duas a manterem os seus lugares e três a cederem terreno. Apesar de seis formações nacionais figurarem no top 10 das suas respetivas classes, nenhuma alcançou o pódio, uma situação inédita após os resultados do prólogo e da segunda etapa, onde duas equipas tinham marcado presença nos três primeiros lugares.
Atualmente, duas equipas portuguesas encontram-se à porta do pódio e uma outra perto do top 10, demonstrando a intensidade da competição e a constante necessidade de superação.
O dia foi marcado por movimentos significativos nas tabelas classificativas, com várias equipas a demonstrarem resiliência e capacidade de recuperação.
Ascensões notáveis
João Monteiro e Nuno Morais, a bordo do BRP Can-Am Maverick R da Can-Am Factory Team, protagonizaram uma impressionante subida na categoria SSV, passando do 13.º lugar no final da segunda etapa para a quarta posição. Vaidotas Zala, Paulo Fiúza e Max Van Grol, com o seu Iveco Powerstar da Zala Team De Rooy FPT, que já haviam alcançado o segundo lugar por duas ocasiões, estabilizaram na quarta posição após uma descida para o quinto posto. Gonçalo Guerreiro e Maykel Justo, com o Polaris RZR Pro R da Loeb Fraymedia Motorsport-RZR Factory Racing, após três dias no segundo lugar e uma queda para sétimo na primeira parte da etapa maratona, recuperaram uma posição, sendo agora sextos.
João Dias e Daniel Jordão, com o Polaris RZR Pro R Sport da Santag Racing, continuam a escalar posições, ocupando agora o nono lugar. Rui Carneiro e Fausto Mota, com o MMP T3 Rally Raid da G Rally Team, mantiveram a 11.ª posição. João Ferreira e Filipe Palmeiro, com o Toyota Hilux IMT Evo da Toyota Gazoo Racing SA, subiram três posições, alcançando o 14.º posto. Hélder Rodrigues e Gonçalo Reis, também com um Polaris RZR Pro R Sport da Santag Racing, registaram uma notável ascensão de cinco posições, fixando-se no 15.º lugar. Por fim, Maria Gameiro e Rosa Romero, com o Mini JCW Rally 3.0d da X-Raid Mini JCW, recuperaram três posições após os problemas enfrentados no primeiro dia da etapa maratona.
Desafios e solidariedade em pista
Pedro Gonçalves e Hugo Magalhães, que ontem ocupavam o sexto lugar com o seu Taurus T3 Max da BBR Motorsport, desceram para a nona posição.
Um dos momentos mais marcantes do dia foi a demonstração de solidariedade entre as equipas portuguesas. Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira, com o Polaris RZR Pro R Sport da Old Friends Rally Team, enfrentaram um sério contratempo devido a um amortecedor partido. Foram “salvos” pela intervenção de Bruno Martins e Eurico Adão, da Santag Racing, que lhes cederam um dos seus amortecedores, um gesto que sublinha o espírito de entreajuda que caracteriza o rali.
FOTO Facebook João Monteiro
