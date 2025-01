Etapa 1, Maria Luís Gameiro soube hoje o que significa enfrentar o ‘verdadeiro’ Dakar

Maria Luís Gameiro vivenciou hoje pela primeira vez a essência do verdadeiro Dakar…

Depois de um Prólogo bem-sucedido, Maria Luís Gameiro e José Marques enfrentaram os primeiros grandes desafios do Dakar. Apesar das dificuldades sentidas, o objetivo principal, chegar ao fim da etapa, foi alcançado.

O primeiro dia a doer deste Dakar 2025, que começou e terminou em Bisha, contava com 413 km contra o relógio, com uma mistura de terrenos que exigiu a máxima concentração à dupla do Team Motivo JCB, aos comandos do Fenic X-Raid 1000R Turbo. O resultado foi um 38.º posto, num dia que contou com alguns contratempos e que antecedeu a etapa de 48h em que pilotos e máquinas terão de percorrer mais de 1000 km (967 contra o relógio) no deserto.

No balanço de hoje, a piloto destacou os problemas com a sua máquina e as dificuldades sentidas ao longo do dia, que se tornou um pouco mais longo do que o previsto. No entanto, mantém o entusiasmo e encara a etapa de 48h com o máximo de positivismo: “Foi um dia muito duro. Arrancámos bem, mas depressa as coisas se complicaram.

O carro ficou apenas com tração traseira após um primeiro atascanço e daí para frente atasquei várias vezes.

Foi de tal o tempo perdido que acabámos já de noite… num carro sem luzes!

Estou certa de que amanhã (e depois) será ainda mais duro.

Temos pela frente uma etapa de 48 horas com perto de 1000 quilómetros e, seguramente, muitos desafios. Par mim vai ser exigente, mas o José Marques, meu navegador, também não ter vida fácil. Vai caber-lhe parte relevante do trabalho nesta etapa tão longa.”.

A etapa de 48 horas, acontece ao longo de dois dias. Os concorrentes devem equilibrar velocidade e sobrevivência, parando em áreas de descanso designadas quando o relógio der as cinco horas da tarde. Sem comunicação externa, irão acampar sob as estrelas, partilhando uma refeição básica antes de recomeçarem ao amanhecer. Ou seja, durante dois dias não contarão com qualquer ajuda externa, nem regressarão ao conforto do Bivouac. Este é o segundo grande desafio que Maria Luís Gameiro tem pela frente.