Eryk Goczał e o Dakar: “a nossa família sonha em colocar o nome Goczał nos três lugares do pódio”

A dupla polaca Eryk Goczał/Szymon Gospodarczyk vai alinhar no Dakar 2026 na categoria Ultimate, ao volante de uma Toyota Hilux T1+ da Energylandia Rally Team, com o objetivo assumido de manter o apelido Goczał nos lugares cimeiros do rali mais duro do mundo.

Filho do piloto Marek Goczał e oriundo de uma família profundamente ligada ao desporto motorizado, Eryk Goczał cresceu entre quads, karts, SSV e aventuras off‑road, alimentando desde cedo o sonho de chegar ao Dakar, prova que considera o maior desafio do todo-o-terreno mundial. Campeão polaco de drift em 2022, estreou-se no Dakar em 2023 pouco depois de tirar a carta de condução, tornando-se o mais jovem piloto de sempre a disputar a prova e, na mesma edição, o mais jovem de sempre a vencer uma etapa e a conquistar a vitória final na categoria T4.

Em 2024, subiu à classe T3 com o Taurus T3 Max, mas viu o seu progresso travado por uma desclassificação no dia de descanso por incumprimento técnico das normas FIA. Reergueu-se com triunfos de categoria na Baja España Aragón e no Rallye du Maroc, antes de dar o salto para a divisão Ultimate em 2025, onde surpreendeu ao vencer a quarta etapa logo na época de estreia.

Experiência de topo no banco do lado direito

Ao seu lado estará Szymon Gospodarczyk, de 40 anos, que parte para a nona presença no Dakar e a segunda na categoria principal. Bicampeão polaco de ralis (2019 e 2021) ao lado de Miko Marczyk, com quem também compete no WRC/ERC — e com quem conquistou o título de 2025 no Europeu de Ralis —, Gospodarczyk construiu um currículo sólido tanto em asfalto como em cross‑country.

Estreou-se no Dakar em 2018, com um terceiro lugar na classe SSV, passou pelos camiões em 2020 (9.º) e integrou depois a bem-sucedida parceria com Michal Goczał nos SSV, interrompida pela desclassificação conjunta em 2024 devido a uma embraiagem não conforme. Em 2025, juntou‑se a Eryk, com quem competiu na Baja España Aragón (vencedores de etapa), no BP Ultimate Rally‑Raid Portugal e no Rallye du Maroc, afinando a química da nova dupla antes da aventura saudita.

Objetivos claros para o Dakar 2026

Para 2026, os objetivos estão bem definidos. “Desde que me lembro, a nossa família sonha em colocar o nome Goczał nos três lugares do pódio do Dakar. Esse sonho mantém-se, agora na categoria Ultimate. Estamos a trabalhar arduamente para o concretizar”, sublinha Eryk. Gospodarczyk, mais pragmático, aponta como meta principal chegar ao fim da prova e, se possível, somar pelo menos uma vitória em etapa.

Com a combinação de talento jovem, experiência de navegação e um pacote competitivo como a Toyota Hilux T1+, a Energylandia Rally Team surge como uma das formações a seguir com atenção na luta pela frente do pelotão Ultimate em 2026.