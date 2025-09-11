Equipa Angolana SRT acelera rumo ao Dakar 2026: preparação intensa em Marrocos

A equipa angolana SRT, com a dupla Rui Silva e Francisco Albuquerque, está a intensificar a sua preparação para um objetivo histórico: ser a primeira equipa de Angola a competir no Rali Dakar em 2026. Para alcançar este feito ambicioso, a SRT anuncia a sua participação no RallyClassics África 2025, uma prova crucial que decorrerá de 12 a 17 de setembro nos desafiantes desertos de Marrocos.

RallyClassics África 2025: laboratório de testes no deserto

A participação no RallyClassics Africa 2025, uma emblemática prova de regularidade e navegação off-road disputada nas dunas de Erfoud e Merzouga, representa um passo fundamental na estratégia da equipa. Esta competição oferece uma oportunidade única para Rui Silva e Francisco Albuquerque aprofundarem os seus conhecimentos em navegação precisa e aperfeiçoarem a condução em dunas – duas das competências mais cruciais para o sucesso no maior e mais exigente rali do mundo.

“Estamos muito focados e entusiasmados com esta participação”, afirma o piloto Rui Silva. “O RallyClassics Africa não é apenas uma corrida; é um laboratório de testes em condições reais. É aqui que vamos validar a nossa preparação, afinar a nossa sintonia como dupla e garantir que estamos no caminho certo para chegar ao Dakar 2026 na nossa melhor forma. Cada quilómetro em Marrocos é um investimento no nosso grande sonho.”

A concretização deste desafio internacional é possível graças ao apoio fundamental dos parceiros JB Racing e Th Trucks, cujo contributo tem sido essencial para a materialização e competitividade do projeto. A equipa segue determinada, pronta para superar os obstáculos do deserto marroquino com os olhos postos no objetivo final.

SRT: uma trajetória de sucesso e expansão

A Soida Rally Team (SRT) foi formada no final de 2022 com o objetivo claro de competir no Campeonato Angolano de Rali/Raid (CARR). Logo no seu ano de estreia, a dupla Rui Silva e Francisco Albuquerque sagrou-se campeã na categoria Todo-Terreno (TT) com um Nissan Navarra, demonstrando o seu potencial.

Este sucesso inicial impulsionou a equipa a delinear um projeto ambicioso de três anos, com a meta principal de participar no Dakar 2026. Para tal, a SRT definiu vários pilares estratégicos: participação no CARR na categoria E1, competição em provas do campeonato nacional de Portugal para ganhar experiência, participação numa prova da FIA e a manutenção da presença na categoria TT com a entrada do piloto António Albuquerque e do co-piloto João Coimbra. A equipa expandiu-se ainda para a categoria Quad, com o piloto Kenny Jorge.

2024: um ano de investimento e conquistas

O ano de 2024 foi marcado por um forte investimento em infraestrutura, com a aquisição de um camião trailer, uma van de apoio e outros equipamentos logísticos, e a formação de uma equipa com mais de 20 membros. Foram adquiridos novos veículos para as diferentes categorias, incluindo uma Toyota Hilux para a categoria TT e vários modelos Can-Am para as categorias E1, SSV em Portugal e para a preparação para o Dakar.

Os resultados em 2024 foram notáveis:

Campeões Nacionais na Classe TT: António Albuquerque e João Coimbra.

Campeões Nacionais na Classe E1: Rui Silva e Francisco Albuquerque, que venceram cinco das oito provas do campeonato.

3.º Lugar na Categoria de Quadriciclos: Kenny Jorge na sua estreia.

No cenário internacional, Rui Silva e Francisco Albuquerque participaram em três provas em Portugal: Raid da Ferraria (9.º lugar), Reguengos de Monsaraz (15.º lugar) e Baja Portalegre (9.º lugar), uma prova de grande visibilidade no circuito mundial.

2025: o ano decisivo para o sonho do Dakar

Para 2025, a SRT estabeleceu metas ambiciosas, considerando este ano decisivo para a preparação para o Dakar 2026. Estão planeadas participações em provas no deserto em África e formação específica de navegação. O objetivo principal e “inegociável” é tornar a SRT na primeira equipa angolana a participar num Dakar.

A jornada de uma equipa para o Dakar é um testemunho de perseverança, dedicação e paixão pelo desporto automóvel. A SRT não só representa Angola nesta aventura global, mas também inspira uma nova geração de pilotos e entusiastas, demonstrando que com visão e trabalho árduo, os sonhos mais audaciosos podem ser alcançados.