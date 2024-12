Entrevista a Carlos Sainz: “A etapa Chrono de 48 horas é parte crucial do Dakar”

Depois de descodificar todos os segredos dos ralis durante 33 anos, agora é a vez de Carlos Sainz, vencedor do Rali Dakar em título, este ano de 2024, com a Audi, revelar agora os segredos que já sabe do todo-o-terreno antes de arrancar para a sua defesa do título em 2025, com o novo Ford Raptor T1+…

Carlos Sainz venceu o Rali Dakar com quatro carros diferentes, representando quatro marcas distintas, Volkswagen (VW) em 2010, Peugeot em 2018, Mini em 2020 e Audi RS Q e-tron em 2024, sendo esta última vitória particularmente significativa, pois Sainz tornou-se no primeiro piloto a vencer o Dakar com um carro híbrido.

Aos 61 anos, o espanhol também se tornou o piloto mais velho a ganhar uma prova de um Mundial FIA.

Como se calcula, a lenda espanhola do desporto automóvel quer conquistar o quinto triunfo no Dakar nas dunas da Arábia Saudita, na prova que se realiza de 3 a 17 de janeiro de 2025.

Depois de ganhar dois títulos do Mundial de Ralis em 1990 e 1992, Sainz – também conhecido como ‘El Matador’ – tem sido um pilar do Rally Dakar e regressa em 2025 procurando adicionar uma quinta vitória recorde com um quinto fabricante diferente…

Como é que se prepara fisicamente para os desafios únicos do Dakar?

“Obviamente, com a idade, tive de adaptar o meu programa de treino. Trabalho com uma equipa de profissionais e eles conhecem-me muito bem. A realidade é que estou a trabalhar muito mais na forma física do que quando era mais novo. Atualmente, dedico mais tempo à parte aeróbica da minha preparação. Digo sempre que prefiro sofrer em casa, para não sofrer tanto no Dakar”.

O que é que te ajuda a ti e ao Lucas Cruz a perceber o roadbook?

“Recebemos o roadbook apenas alguns minutos antes de começarmos a etapa, e não no dia anterior como acontecia antigamente. Cabe aos co-pilotos compreenderem-no bem e nós, pilotos, temos de ajudar tanto quanto possível. Quando chegamos a sítios difíceis, trabalhamos em conjunto para encontrar o caminho certo.”

Como é que ganhaste o Dakar 2024 sem ter vencido uma única etapa?

“Para ganhar o Rali Dakar é preciso ter uma boa estratégia e ser mais rápido do que os outros. Em 2024, o rali correu bem para nós. A etapa Chrono de 48 horas foi estrategicamente importante. Decidimos não começar essa etapa perto da frente e, por isso, perdemos algum tempo no dia anterior.

Assim, tínhamos uma boa posição de partida e ganhámos a primeira parte da etapa de 48 horas. Na segunda parte, ficámos presos nas dunas e perdemos alguns minutos. O Sébastien Loeb acabou por ganhar a etapa, mas nós não ficámos muito atrás, em segundo. O resto foi bastante complicado, com muita velocidade e etapas difíceis. Tivemos uma boa luta com o Seb até à penúltima etapa.”

Podes falar mais sobre a etapa Chrono de 48 horas, a mais recente inovação do Rali Dakar?

“A etapa Chrono de 48 horas é agora uma parte crucial do Dakar. São dois dias sem qualquer assistência da equipa. Dormimos numa tenda no deserto e depende da nossa velocidade onde acabamos por dormir e quem mais lá está. Em 2025, é muito cedo no rali, basicamente no segundo dia. Será muito importante fazer as coisas bem, especialmente para nós com um carro novo”.

Lembras-te de uma etapa particularmente difícil e de como te fez sofrer?

“Posso dizer que uma etapa na América do Sul se destaca. Estava muito calor e sofri de desidratação. Por vezes, na América do Sul, as temperaturas atingem os 45 graus Celsius e foi esse o caso durante esta etapa particularmente exigente. Lembro-me que isso me afetou muito”.

Que alterações às regras do Rali Dakar farias?

“Talvez a ordem de partida. Quando se é um piloto de fábrica e se tem um problema numa etapa, penso que pode ser perigoso partir tão atrás no dia seguinte, porque se acaba por ultrapassar muitos carros. Além disso, eu alteraria a distância do sentinel [um sistema de alerta que pode ser ativado quando se está 250 metros atrás de um veículo mais lento que se pretende ultrapassar]. Seria bom aumentar o alcance da sentinela em mais 100 metros, porque isso ajudaria a evitar acidentes.”

Quais são as histórias mais ‘escandalosas’ do Dakar que já ouviste?

“Lembro-me que no meu segundo Dakar, terminei uma etapa e um grupo de jornalistas veio a correr na minha direção. Estavam todos a perguntar-me sobre um problema com o meu copiloto. Aparentemente, havia uma história na imprensa que dizia que eu tinha tido um desentendimento com o meu copiloto e que o tinha deixado no deserto. Como é óbvio, a história não era verdadeira! Os jornalistas tinham-me confundido com outro concorrente, Carlos Sousa.

A verdade é que fomos todos apanhados por uma tempestade de areia muito forte e tiveram de cancelar a etapa. O Sousa e o seu copiloto Andy Schulz (que foi o meu copiloto no meu primeiro Dakar) saíram para libertar o carro da areia, depois o Sousa voltou para o carro e conduziu durante 200 metros até se aperceber que o Andy ainda estava lá fora. Devido à enorme tempestade de areia, não se conseguiram encontrar novamente durante muito, muito tempo. Só quando voltei ao acampamento é que fiquei a saber a história toda”.

RedBull Content Pool