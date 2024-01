Energylandia Rally Team, Eryk e Michal Goczal vão protestar: mas a luta na pista acabou… | AutoSport

Como seria de esperar, depois das equipas polacas 302 e 310, Eryc Goczal/Oriol Mena e Michal Goczal/Szymon Gospodarczyk terem sido desclassificados devido a infrações técnicas, a Energylandia Rally Team reagiu à alegada não conformidade dos componentes de carbono da embraiagem. Mas a equipa não se conforma com a decisão e já revelou que irá protestá-la, lamentando no entanto que o protesto não tenha efeitos suspensivos do procedimento, alegando que mesmo que lhes seja dada posteriormente razão, não vão poder lutar por um triunfo que a cada dia que passava mais parecia ser seu…

Em comunicado a equipa refere que “após verificar as embraiagens nos carros de Eryk e Micha ł – o organizador tomou a decisão de desqualificar ambas as equipas. No entanto, salientamos que não concordamos com esta decisão e consideramos que está errada” começam por escrever, explicando depois o seu ponto de vista: “de acordo com as informações que recebemos, que não podemos confirmar – a verificação poderá ter sido realizada a pedido de uma das outras equipas que participaram no rali com foco em eliminar os principais concorrentes do rali (deve ser lembrado que após o 6a etapa Eryk Goczal ganhou vantagem sobre a outra equipa por mais de 1h, o que é um valor acima da média neste rali). Referindo-se às alegadas irregularidades na construção de veículos reveladas – a avaliação do organizador mostra que o motivo da desqualificação em ambos os casos é o uso de componentes de embraiagem feitos de carbono.

Os termos e condições foram totalmente estudados pela Energylandia Rally Team e por todos os membros da equipa e não houve erro ou negligência por parte da equipa Energylandia, A Energylandia Rally Team recebeu a garantia de pessoal técnico relacionado com os organizadores de que os componentes de embraiagem feitos de carbono são permitidos, em particular por não dar qualquer vantagem ou impacto no desempenho do veículo. Enfatizamos, que tal construção não afetou o desempenho do veículo.

Por favor note que o conteúdo muito literal da parte técnica do regulamento introduz um regulamento especial relativo à ausência de restrições materiais na construção e materiais de embraiagem:

8.1 Embraiagem

8.1.1 Mecanismo de embraiagem e disco(s)- Livre.

Discordamos inteiramente da decisão dos organizadores. Destacamos neste momento que Eryk e Micha ł declararam o seu desejo de recorrer do caso, no entanto devido aos regulamentos aplicados ao Rali Dakar – o recurso pode ser reconhecido em até 30 dias, o que de fato priva Eryk e Michael da oportunidade de alcançar uma posição alta (ou vitória) nesta edição da prova – mesmo que o recurso seja tido em conta (devido ao recurso, a edição deste ano do rali não se espera por uma resolução).

Numa nota lateral, deve-se notar que um dia antes os organizadores tiraram o credenciamento de Agatie Goczal – mãe de Eryk e esposa de Mark e privaram-na da oportunidade de ficar no acampamento dos participantes. Deixamos as informações acima para análise pessoal pelos destinatários do mesmo comunicado.

FOTO ASO DPPI