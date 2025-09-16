EBRO regressa ao Rali Dakar com equipa oficial e Laia Sanz

A marca EBRO anunciou o seu regresso à competição mais extrema do desporto motorizado mundial: o Rali Dakar de 2026. A participação será com uma equipa própria e um veículo 4×4 sob a normativa T1+, na categoria máxima do Campeonato Mundial de Rally-Raid da FIA (W2RC), com o objetivo de demonstrar a sua fiabilidade, robustez e espírito competitivo.

Laia Sanz lidera projeto de alto nível

Este ambicioso projeto conta com a adesão de Laia Sanz, uma das figuras mais reconhecidas e a piloto mais laureada do desporto motorizado internacional. Segundo palavras dos responsáveis da marca: “O seu espírito de superação, coragem, trabalho em equipa e determinação tornam-na a escolha ideal para liderar esta nova etapa da marca. A sua integração é uma decisão natural para uma marca que regressa à alta competição com o propósito de deixar uma marca duradoura.”

Um novo capítulo de inovação e ambição

Esta participação representa um novo capítulo na história da EBRO, que já tinha surpreendido em 2022 com um SSV 100% elétrico como carro 0 no Dakar Future. Agora, a EBRO dá um passo além com uma aposta ambiciosa, desportiva e a longo prazo. Este regresso ao Dakar simboliza muito mais do que uma mera competição; representa um compromisso com a inovação, o trabalho em equipa e a determinação.

Num ambiente tão exigente como o deserto saudita, a EBRO levará ao limite as suas capacidades técnicas e humanas. A corrida é o cenário ideal para projetar os valores de uma marca relançada, jovem e herdeira de um legado histórico. Para a EBRO, voltar ao Dakar é uma declaração de intenções: uma marca com mais de 70 anos de história que reescreve o seu presente a partir da categoria mais alta do desporto motorizado, disposta a iniciar um novo capítulo. Esta aposta ambiciosa visa demonstrar o ADN da marca na categoria máxima do Dakar.

A presença de uma marca histórica como a EBRO no Rali Dakar, com uma equipa oficial e uma piloto de renome como Laia Sanz, não só eleva o perfil da competição como também sublinha a crescente diversidade e o investimento no desporto motorizado. O Rali Dakar continua a ser um teste supremo para a tecnologia e a resistência humana, e o regresso da EBRO promete adicionar uma nova camada de interesse e competitividade a este evento lendário.