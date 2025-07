EBRO regressa ao Dakar em 2026: aposta ambiciosa na elite dos ralis

A histórica marca espanhola EBRO, renascida em 2023, anunciou o seu regresso ao Rali Dakar em 2026 com uma equipa oficial na categoria T1+.

Esta participação, muito ambiciosa, segue-se a uma discreta presença no Dakar em 2022 com um protótipo elétrico, mas simboliza, segundo os responsáveis da marca, “o compromisso da EBRO com a inovação, a robustez e o espírito competitivo, marcando um novo capítulo na sua história de mais de 70 anos”.

Regresso ao Dakar

A marca EBRO está de volta à competição mais extrema do mundo do motor: o Rali Dakar 2026. Fá-lo-á com uma equipa própria e um veículo 4×4 sob as regras dos T1+, a categoria máxima do Mundial FIA de Rally-Raid. Esta aposta ambiciosa visa demonstrar a fiabilidade, robustez e o espírito competitivo da marca.

A EBRO, que regressou como fabricante automóvel no final de 2023, dá agora um passo significativo na sua reafirmação e expansão, apostando forte na competição, e logo com entrada direta no rali mais duro do mundo.

Mais do que uma corrida: uma declaração de valores

Este regresso ao Dakar simboliza para a marca “muito mais do que uma competição; representa um compromisso com a inovação, o trabalho em equipa e a determinação. É o reflexo do caráter valente e decidido de uma marca que regressa ao cenário com força renovada. Num ambiente tão exigente como o deserto saudita, a EBRO levará ao limite as suas capacidades técnicas e humanas. A corrida representa o cenário ideal para projetar os valores de uma marca relançada, jovem e herdeira de um legado histórico.”

“Estamos entusiasmados por regressar ao Dakar. É a prova motorizada mais extrema do mundo e representa uma oportunidade fantástica para explorar novos desafios que exigem sacrifício, trabalho em equipa, coragem e determinação”, disse Pedro Calef, CEO da EBRO Motors. “Competir em desertos inóspitos permitirá testar os nossos limites, reforçando os valores que definem o ADN original da EBRO: robustez e fiabilidade.”

Uma história de robustez e um novo capítulo

A EBRO foi uma histórica marca espanhola de veículos industriais e agrícolas, fundada em 1954 como parte de um projeto governamental para desenvolver a indústria automóvel nacional. Inicialmente, a empresa produzia tratores sob licença da Ford, expandindo mais tarde a sua linha para incluir camiões, furgões e outros veículos comerciais.

Ao longo das décadas, a EBRO tornou-se um símbolo de robustez e funcionalidade no setor agrícola e de transporte em Espanha. Nos anos 80, a marca foi absorvida pelo grupo Nissan Motor Ibérica, o que levou ao progressivo desaparecimento do nome EBRO do mercado.

No entanto, como se percebe agora, o seu legado permanece vivo na memória industrial espanhola, e a marca tem ressurgido recentemente em projetos de mobilidade sustentável, com foco em veículos elétricos.

A EBRO renasceu em 2023, com o apoio de capital chinês, integrando o grupo Chery, que também detém marcas como Omoda e Jaecco. Em pouco mais de um ano, lançou três SUV eletrificados (S400, S700 e S800). A ida ao Dakar 2026 demonstra a ambição da EBRO de se afirmar internacionalmente como fabricante inovador e competitivo.