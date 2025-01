Mathieu Serradori é conhecido pelas suas atuações surpreendentes, como, por exemplo, a vitória numa etapa do Dakar em 2020 com um buggy de duas rodas motrizes da sua própria criação. Desde então, expandiu os seus horizontes, aprimorando os seus veículos em parceria com a Century e, nesta temporada, ousou mudar para um 4×4, almejando alcançar a melhor posição possível.

Apesar da acirrada competição na sua categoria este ano, o piloto e eletricista francês, natural do departamento de Var, ascendeu do sétimo para o quarto lugar na classificação geral, ficando agora a 30 minutos do líder, Henk Lategan e a apenas 9 minutos de Mattias Ekström, o terceiro classificado. Partindo para a especial em oitavo, Serradori aproveitou a oportunidade para ganhar posições rapidamente, chegando a abrir a estrada após uma performance impecável do seu copiloto, Loïc Minaudier, nos últimos 80 km.

O piloto, conhecido por desafiar os favoritos, concluiu a etapa e chegou ao acampamento da maratona em sexto lugar, o que dificulta a repetição de um desempenho tão expressivo na etapa seguinte, devido à ordem de partida, mas no seu sétimo Dakar nas quatro rodas, depois de três de moto, podee este ano melhorar o bom sétimo lugar de 2022, quando venceu as duas rodas motrizes.

FOTO Facebook Mathieu Serradori Rallye