Do WRC para o W2RC: Christian Loriaux deixa Hyundai junta-se à Toyota

Christian Loriaux, antigo chefe do programa WRC da Hyundai, saiu inesperadamente da equipa para se tornar Chefe de Desenvolvimento da equipa TGR Dakar e Overdrive Racing. A nova função de Loriaux centrar-se-á no desenvolvimento da Toyota Hilux para o Rali Dakar e outros eventos de TT, numa mudança que é considerada um golpe significativo para a Hyundai, uma vez que Loriaux é um engenheiro altamente respeitado com uma longa e bem sucedida carreira no desporto automóvel. A sua experiência em equipas como a Subaru, a Ford e a Hyundai faz dele um trunfo valioso para o projeto Dakar da Toyota.

Christian Loriaux juntou-se à Overdrive Racing como Chefe de Desenvolvimento da Equipa TGR Dakar com efeito imediato. O belga de 58 anos juntou-se ao mundo dos ralis de todo-o-terreno pela primeira vez, depois de uma ilustre carreira a trabalhar com equipas de alto nível no Campeonato do Mundo de Ralis da FIA e em corridas de resistência.

Os ralis de todo-o-terreno serão um desafio totalmente novo para o belga, uma vez que ele supervisiona o desenvolvimento contínuo e a progressão da Toyota Hilux. A tónica será colocada na tecnologia futura a longo prazo e na manutenção do sucesso da Toyota no Campeonato do Mundo de Ralis da FIA (W2RC) e no Campeonato de Construtores.

Para Jean-Marc Fortin, Diretor Geral da Overdrive Racing: “Estamos muito satisfeitos por receber Christian Loriaux na equipa. É um engenheiro famoso com uma história impressionante na Subaru, Ford, Bentley e Hyundai. Honestamente, isto é uma honra e uma nova motivação para construirmos um departamento de I&D ainda mais forte. Ele vai liderar o departamento para lutar com todas as outras equipas e desenvolver novas tecnologias com a Toyota Gazoo Racing e ver o que podemos alcançar juntos nas corridas de todo-o-terreno.”

Loriaux trabalhou como engenheiro para a equipa Prodrive durante a era do Subaru Impreza, entre 1991 e 2002. Depois, tornou-se engenheiro-chefe e diretor técnico da M-Sport para gerir a campanha da Ford World Rally Team de 2002 até à sua mudança para a Bentley e depois para a Hyundai World Rally Team, sob a direção de Andrea Adamo, em 2021.

No início da sua carreira, Loriaux trabalhou para a equipa belga RAS Sport, sem remuneração, enquanto estudava na universidade na Bélgica. Depois do seu trabalho pioneiro com Colin McRae e Petter Solberg e com a Subaru World Rally Team, Loriaux continuou com outros sucessos com versões do Ford Focus RS WRC e depois com o Bentley Continental GT e GT3 para corridas de resistência.

A Overdrive Racing irá colocar nove carros no Rali Dakar deste mês para Yazeed Al-Rajhi, Rokas Baciuška, Juan Cruz Yacopini, Toby Price, Urvo Männama, Marcos Moraes e Isidre Esteve Pujol, para além de oferecer um serviço completo de apoio a Seth Quintero e Lucas Moraes da TGR.