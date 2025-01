Desistências de Sébastien Loeb e Carlos Sainz abalam o Dakar 2025

Hoje é dia de nova etapa maratona, a Etapa 4 com 415 km na ementa de hoje. Depois de um início de edição intenso e cheio de drama, as atenções voltam-se agora para a etapa maratona, onde a cautela e a resistência estarão na ordem do dia.

O percurso começa em terreno vulcânico antes de serpentear por trilhos técnicos ladeados pelos deslumbrantes desfiladeiros de AlUla. A especial termina diretamente no bivouac da maratona, não sendo permitida qualquer assistência externa.

Ontem, a sensação do dia foi Saood Variawa que se tornou no mais jovem vencedor na história da categoria rainha, com apenas 19 anos de idade. O jovem sul-africano venceu uma especial muito disputada, apenas 23s à frente de Guerlain Chicherit, com um top 5 muito renhido em que a jovem geração brilhou intensamente.

No entanto, estas pequenas diferenças não alteraram os três primeiros da classificação geral, com Henk Lategan na liderança, seguido por Al Rajhi (4m45s atrás) e Al Attiyah (11m14s). Os líderes da corrida estão livres da ameaça de Sébastien Loeb, que não só perdeu 1 hora e 3 minutos na especial do dia depois de ter capotado o seu carro, mas as consequências deste acidente foram ainda piores já que o francês foi desclassificado porque o roll bar foi considerado ‘danificado’ após inspeção da FIA. a Dacia apelo, mas nada vale a não ser ficarem eventualmente com a razão, porque o apelo não suspende a decisão.

Nos Challenger, Nicolás Cavigliasso está a retomar os bons hábitos dos seus tempos de quad e a ganhar etapas. Na etapa 3, obteve a sua segunda do ano e manteve a liderança da classificação geral da classe Challenger, com vinte minutos de vantagem sobre Gonçalo Guerreiro e Corbin Leaverton, os dois jovens pilotos da Red Bull Off-Road Junior Team.

Nos SSV, ‘Chaleco’ López corre agora pela honra e está à procura de vitórias em etapas. Ganhou uma décima quinta etapa para juntar às outras acumuladas nas suas participações na categoria SSV e na classe Challenger, mas encontra-se a 2 horas e 45 minutos de Xavier de Soultrait, que está bem na frente com o seu companheiro de equipa Brock Heger no seu encalço.

A situação na corrida de camiões assentou num confronto a três, ainda liderado por Martin Macík, com uma vantagem de 3m34s sobre Aleš Loprais e de 34 minutos sobre Vaidotas Žala, o recém-chegado muito eficiente à categoria.

Loeb e Sainz KO, Toyota OK

As desistências de Sébastien Loeb e Carlos Sainz abalaram o Dakar 2025. Nasser Al Attiyah (Dacia) e Mattias Ekström (Ford) assumiram a liderança da equipa, ocupando agora o segundo e o terceiro lugares da geral. Cristina Gutiérrez e Nani Roma, penalizados com 48 horas e 52 horas, respetivamente, estão agora a desempenhar o papel de ‘mochileiros’ de apoio aos seus companheiros de equipa.

Na Ford, Mitch Guthrie continua na luta, ocupando a oitava posição e a 23m40s de distância, mas é a Toyota que dá as ordens na frente. Henk Lategan lidera a corrida, com Yazeed Al Rajhi em quarto, a menos de 12 minutos de distância. Entretanto, Lucas Moraes e Toby Price, que está a fazer uma estreia impressionante na classe Ultimate, estão firmemente plantados no top 6. Price está atualmente a 20 minutos do líder.

O trabalho de Loeb foi perdido

As consequências do dramático despiste de Sébastien Loeb ao quilómetro 12 da especial de ontem não se limitaram ao tempo perdido no relógio. O acidente danificou o roll bar de proteção do seu Dacia Sandrider e, na sequência de uma inspeção técnica da FIA, foi impedido de iniciar a etapa 4. Em nove participações no Dakar, esta é a sua terceira desistência, depois de se ter retirado em 2018 e 2021. Para além de um nono lugar na sua estreia em 2016 com a Peugeot, o piloto da Alsácia tem subido consistentemente ao pódio do Dakar: vice-campeão em 2017 (Peugeot), 2022 e 2023 (Prodrive), e terceiro em 2019 (Peugeot) e 2024 (Prodrive). No entanto, o elusivo primeiro degrau continua a escapar-lhe pelo menos até 2026.