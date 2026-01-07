Desempenho português no Dakar/Etapa 4: altos e baixos na competição

O Rali Dakar continua a ser palco de uma intensa competição, e a prestação lusa tem sido marcada por momentos de destaque e alguns desafios.

Gonçalo Guerreiro e Maykel Justo (Polaris RZR Pro R/Loeb Fraymedia Motorsport) enfrentaram um dia particularmente difícil. Após um início promissor no Dakar, a dupla caiu para o sétimo lugar na classificação geral, estando agora a 1h13m50s do líder e a meia hora do pódio. As adversidades do dia incluíram um furo, seguido de um pneu “descolado” e outro furo, o que os obrigou a uma longa paragem mecânica para substituir um pneu bom numa jante danificada. Esta série de infortúnios resultou na perda de quase uma hora de tempo valioso, terminando a etapa na 18ª posição.

Apesar deste contratempo, a presença portuguesa no top 10 é notável, com seis equipas atualmente nesta elite e Rui Carneiro / Fausto Mota (MMP T3 Rally Raid/G Rally Team) à porta, na 11.ª posição. No balanço geral, oito equipas portuguesas subiram posições, enquanto três perderam.

Alexandre Pinto / Bernardo Oliveira (Polaris Rzr Pro R Sport Old Friends Rally Team) protagonizaram uma recuperação impressionante. Após uma segunda etapa menos feliz, que os fez descer de segundo para sétimo, a dupla tem vindo a subir consistentemente, alcançando o quinto lugar ontem e, hoje, o terceiro posto.

Nos SSV, João Monteiro / Nuno Morais (BRP Can-Am Maverick R/Can-Am Factory Team) são agora quintos classificados. Depois de um começo mais cauteloso, apesar de dois furos perto do fim da etapa anterior, conseguiram ascender do 13.º para o oitavo lugar e, hoje, do oitavo para o quinto. Um desempenho verdadeiramente notável.

Pedro Gonçalves / Hugo Magalhães (Taurus T3 Max/BBR Motorsport) também têm demonstrado uma performance sólida. Atualmente na sexta posição, subiram de sétimo, e têm ganho posições diariamente (12.º, 9.º, 7.º, 6.º), sem exceção.

João Dias / Daniel Jordão (Polaris RZR Pro R/Sport Santag Racing), após um mau dia na segunda etapa que os fez perder nove posições, recuperaram oito ontem e mais três hoje, ocupando agora o décimo lugar.

Hélder Rodrigues / Gonçalo Reis (Polaris RZR Pro R Sport/Santag Racing) mantêm-se na 20.ª posição, oscilando entre estar à porta ou dentro do top 20. Por fim, nos SSV, Bruno Martins / Eurico Adão (Polaris RZR Pro R Sport/Santag Racing), após um infortúnio inicial que os colocou na 56.ª posição, já subiram para o 35.º posto.

Outras Categorias

Nos Camiões, Vaidotas Zala / Paulo Fiuza / Max Van Grol (Iveco Powerstar/Zala Team De Rooy) têm-se mantido entre o segundo e o quinto lugar. Após uma descida de segundo para quinto ontem, hoje subiram uma posição.

Nos Ultimate, João Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Hilux IMT Evo/Toyota) são agora 17.º classificados. Esta descida de duas posições segue-se a um dia bastante desafiador na etapa três, que os fez cair do 6.º para o 15.º lugar da geral.

Por fim, Maria Gameiro / Rosa Romero (Mini Jcw Rally 3.0d X-Raid Mini JCW), que iniciaram a prova na 56.ª posição, têm vindo a recuperar consistentemente, ocupando agora o 40.º lugar.

