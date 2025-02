Depois de sobreviver a acidente chocante, Mathieu Baumel dá sinais de melhoria

As notícias decorrentes do trágico acidente de Mathieu Baumel não são as melhores, mas face ao que sucedeu tudo podia ter corrido bastante pior. O francês foi atropelado por um carro em Reims enquanto ajudava os concorrentes de um veículo acidentado. Ficou ferido com gravidade e foi colocado em coma induzido depois de sofrer graves fraturas nas pernas. Segundo se sabe, está a dar sinais de estar a acordar, pelo que isso pode suceder a qualquer momento.

