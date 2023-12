Denis Krotov: “Dakar é como os Jogos Olímpicos para os pilotos de rally-raid” | AutoSport

Depois de ter sido em 2019 o melhor rookie, Denis Krotov já vai para o sexto Dakar, e a sua melhor classificação foi mesmo a primeira, com o piloto do Quirguizistão lutando agora para ‘matar o borrego’. Para isso corre inserido na estrutura da Overdrive Racing, naturalmente com uma Toyota Hilux T1+ e vai para o Dakar 2023 com a esperança de perturbar alguns dos concorrentes mais sonantes.

O piloto de 45 anos compete fora de estrada há muitos anos e é agora um rosto familiar na cena do rally-raid, tendo participado em várias Taças do Mundo da FIA e no Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC).

De forma algo surpreendente, obteve o seu melhor resultado no Dakar na sua estreia em 2019, terminando como o melhor estreante em 15º lugar da geral.

Em seguida, ficou em 17º em 2020, antes de cair para 30º e 28º nas duas edições seguintes devido a problemas mecânicos e infortúnios. Desde 2022, Denis tem contado com as habilidades de navegação do experiente copiloto Konstantin Zhiltsov, que tem feito o Dakar desde os dias de África e terminou no pódio em 2013. A dupla ainda não conseguiu atingir o seu potencial, mas no seu terceiro Dakar juntos vão competir com um novo carro e uma nova equipa.

Tendo passado toda a sua carreira de piloto com a X-raid num BMW ou num Mini, Denis decidiu misturar as coisas depois do Abu Dhabi Desert Challenge deste ano, ficando ao volante de uma Toyota Hilux da Overdrive Racing. Até agora, os resultados falam por si: ele e Konstantin ficaram em segundo lugar na Baja Internacional do Qatar, obtiveram os cinco primeiros lugares no Rali de Sonora e no Desafio Ruta 40 e, em seguida, alcançaram um impressionante segundo lugar no notoriamente difícil Rallye du Maroc.

Este último foi o seu melhor desempenho até à data no W2RC, e sugere o seu potencial para um top-10 no Dakar. Denis espera certamente estar a lutar com as equipas de topo enquanto se prepara para o que ele descreve como a resposta do rally-raid aos Jogos Olímpicos.

“O Dakar é um grande sonho para todos! Costumava vê-lo na televisão e, passado algum tempo, tive a oportunidade de ir e participar. Para mim, é a corrida perfeita. Muitas vezes fazemos o Campeonato do Mundo de Rally-Raid ou a Taça do Mundo, mas o Dakar é como os Jogos Olímpicos para os pilotos de rally-raid. É o nível de competição mais elevado do mundo. Comecei a minha carreira nos desportos motorizados num BMW X3 com a X-raid. Durante muito tempo corri com a BMW e a Mini, mas senti que era altura de mudar um pouco, de experimentar outras equipas e carros. E agora é a vez da Toyota! Esperamos obter um bom resultado, para estarmos ao lado das equipas de topo. Todos sabemos que há muitos bons concorrentes no Dakar. É claro que gostaríamos de manter o contacto com os primeiros, mas o Dakar é um rali longo e difícil. Pode haver todo o tipo de problemas porque se trata de um desporto mecânico. Mas esperamos poder dar o nosso máximo e aproximarmo-nos do topo.”