Defender Rally domina Stock no Dakar: Rokas Baciuška consolida liderança

Rokas Baciuška protagonizou um final impressionante na especial da Etapa 5, vencendo na classe Stock à frente dos colegas de equipa Stéphane Peterhansel (a 37s) e Sara Price (a 7m37s). Cada uma das tripulações Defender soma agora duas vitórias: Price (no prólogo e Etapa 2) e Peterhansel (nas Etapas 3 e 4) já tinham triunfado duas vezes; hoje foi a vez do lituano (nas Etapas 1 e 5). Baciuška mantém a liderança da classificação geral com 44 minutos de vantagem sobre Peterhansel.

Etapa 1: Triunfo histórico de Baciuška

A 4 de janeiro, o lituano Rokas Baciuška e o espanhol Oriol Vidal venceram a Etapa 1 no Defender Dakar D7X-R #502, com o tempo de 04:04:59. Esta vitória tornou Rokas o primeiro piloto da história do Mundial de Rally-Raid a vencer uma etapa em quatro categorias diferentes. Stéphane Peterhansel e Mika Metge terminaram em quarto, 48 minutos depois, após um problema na direção assistida. Sara Price e Sean Berriman (#504) pararam ao quilómetro 98 com um problema mecânico no fundo do carro, acabando em quinto a 02:16:41.

Rokas Baciuška: “Foi uma etapa a sério do Dakar e um dia a sério do Dakar. Não foi fácil. Era um traçado pedregoso e alguns quilómetros de dunas. Mas acabámos em P1 na nossa classe, por isso vamos continuar a trabalhar assim. Às vezes teremos de ir devagar no terreno difícil, mas vamos ver. A equipa, o navegador e o piloto juntos têm de trazer sorte ao Dakar.”

Sara Price: “Não foi a etapa com que sonhávamos para começar o Dakar, mas ainda não acabou. Ao quilómetro 98, tivemos um problema mecânico, por isso tivemos de esperar pelo camião de apoio para nos ajudar a reparar. Fizemo-lo da forma mais eficiente possível para poupar o máximo de tempo e voltar ao percurso até à meta.”

Stéphane Peterhansel: “Foi uma etapa realmente bonita porque a paisagem era incrível, com canyons, secções rochosas e também grandes dunas. Para nós, foi um pouco complicado porque tivemos um pequeno problema técnico. Não é o arranque que esperávamos, mas é ótimo que o Rokas esteja em primeiro na categoria Stock. Perdemos algum tempo hoje, mas sabemos que a corrida vai ser longa e esperamos que este seja o único problema no Dakar.”

Ian James, diretor de equipa: “O Dakar é conhecido como o ‘Everest do desporto motorizado’ e hoje tivemos o primeiro gosto do que isso significa. Todas as nossas três duplas de pilotos começaram bem, com o Rokas e o Oriol a avançarem para conquistar a primeira vitória na etapa — um marco enorme para a Defender Rally e um feito de que nos orgulhamos. Foi um dia desafiante para o Stéphane e o Mika, e para a Sara e o Sean, mas a equipa compreendeu os problemas e vai implementar medidas para mitigar os riscos daqui em diante. Dito isso, sabemos que a etapa de amanhã vai ser igualmente árdua.”

Etapa 2: Pódio triplo com vitória de Price

A 5 de janeiro, na especial de 400 km, a Defender Rally conseguiu um 1-2-3 na Stock: Sara Price e Sean Berriman (#504) venceram com 4:57:33, seguidos por Rokas Baciuška/Oriol Vidal (#502) a 1 minuto e 22 segundos, e Stéphane Peterhansel/Mika Metge (#500) apenas quatro segundos após o segundo. Rokas manteve a liderança na categoria Stock.

Rokas Baciuška: “Hoje foi um dia bastante duro com um longo caminho através de muitas pedras e pistas arenosas. A mecânica e toda a equipa fizeram um ótimo trabalho, conseguimos um 1-2-3 na Etapa 2, o que foi incrível. Ainda há um longo caminho pela frente, a Etapa 3 tem mais de 400 km, por isso vamos ver o que amanhã traz.”

Sara Price: “A etapa de hoje foi mesmo dura, testou mesmo os veículos. Estava muito irregular, pedregosa e com muito pó. Havia pouca ou nenhuma visibilidade durante grande parte do tempo. Mentalmente, isso é muito duro para os pilotos. Limitámo-nos a manter a cabeça no lugar e a persistir. Numa etapa assim, há sempre contratempos, e só tens de esperar ter menos que os outros, por isso forçámos até ao fim e acabámos por vencer! Não esperava de todo. E ainda mais fixe, os três Defenders acabaram em 1-2-3, por isso foi super fixe ver-nos todos na meta com apenas alguns minutos de diferença.”

Stéphane Peterhansel: “Hoje, antes de mais nada, foi muito melhor que ontem. Não tivemos problemas técnicos, por isso foi uma etapa agradável. Mas começámos no meio do pelotão de concorrentes, o que significou que apanhamos muito pó e muita ultrapassagem. Mas estou mesmo satisfeito com a sensação do carro. Quando vi o quão exigente o traçado ia ser para os pneus, pensei que era doido. Acabámos com os três carros juntos sem problemas, por isso bom dia.”

Ian James: “Que diferença faz um dia. Toda a equipa trabalhou incrivelmente durante a noite para preparar os carros para a Etapa 2 esta manhã. Os três carros portaram-se muito bem, especialmente nas pistas pedregosas desafiantes, para conseguir o nosso primeiro 1-2-3. É um resultado incrível para a equipa e esperamos continuar o ímpeto aqui em AlUla.”

Etapa 3: Peterhansel triunfa no 1-2-3

A 6 de janeiro, na especial de 422 km, Stéphane Peterhansel/Mika Metge (#500) venceram com 04:59:07, seguidos por Rokas Baciuška/Oriol Vidal (#502) a pouco mais de um minuto, e Sara Price/Sean Berriman (#504) a duas minutos e meia de “Mr. Dakar”. Rokas e Oriol mantiveram a liderança na Stock.

Stéphane Peterhansel: “Hoje foi uma boa etapa, primeiramente porque foi a primeira vitória para mim e para o Mika na categoria Stock. Foi também um pouco mais fácil de pilotar porque havia menos pó que ontem, e era uma etapa mais clara. A navegação do Mika foi perfeita. Tivemos dois furos, mas isso acontece mesmo muito nestas condições.”

Rokas Baciuška: “Esta etapa foi bastante rápida e a última parte era pedregosa, por isso apanhamos um furo, mesmo sem estarmos a forçar muito. Acabámos em P2 na etapa, e ainda lideramos o campeonato. Queremos manter assim. Vamos ver até ao dia de descanso e depois onde estamos na segunda semana do Dakar. Mas por enquanto, tudo está a correr bastante bem!”

Sara Price: “A etapa de hoje foi muito divertida. Havia muitos traçados fluidos, por isso divertimo-nos mesmo lá fora. Ontem foi um dia duro, por isso foi uma boa mudança de cenário. Tivemos alguns contratempos com alguns furos, o que nos atrasou, mas estou mesmo contente por acabar a etapa numa boa posição em terceiro. Para a Defender, foi outro 1-2-3. E ver o Stéphane a vencer foi fixe. Estivemos a ida e volta com ele o dia todo, por isso foi divertido batalhar com os nossos colegas de equipa. No geral, foi um bom dia para nós.”

Ian James: “Foi outro dia muito positivo para a equipa Defender Rally. ‘Mr. Dakar’, Stéphane Peterhansel, esteve à altura do título ao adicionar outra vitória na etapa ao seu nome. Mas foi também ótimo ver os três Defender Dakar D7X-R a portarem-se tão próximos e a demonstrarem realmente as capacidades do carro enquanto escalavam as pistas arenosas. Amanhã é um novo desafio com a primeira das duas etapas maratona, por isso estou ansioso por ver o que nos reserva.”

Etapa 4: Quarta vitória consecutiva na maratona

A 7 de janeiro, Stéphane Peterhansel/Mika Metge (#500) venceram a Etapa 4 (05:52:38), primeira metade da maratona, com Sara Price/Sean Berriman em segundo (a cinco minutos) e Rokas Baciuška/Oriol Vidal em terceiro (06:04:30). As três tripulações acamparam fora do bivouac principal, sem acesso à equipa até ao fim da Etapa 5.

Jack Lambert, chefe de integração técnica: “Foi uma etapa mesmo positiva para nós hoje, um 1-2-3 na primeira metade da primeira ‘maratona’. Para as tripulações Defender, não podia ser melhor. Os três carros estão em segurança no bivouac de refúgio. Há um pequeno número de problemas técnicos nos carros, que os pilotos e navegadores vão resolver juntos, mas nada que não possam solucionar com as peças e equipamento disponíveis nos carros para a segunda metade amanhã. Mostrámos ritmo consistente ao longo de 420 km de terreno variado, incluindo secções rochosas duras. Por isso, um grande passo em frente, ótimo ter a primeira maratona a decorrer e estamos ansiosos por arrancar amanhã para a Etapa 5.”

Etapa 5: maratona concluída com mais um 1-2

A 8 de janeiro, Rokas Baciuška/Oriol Vidal (#502) venceram a Etapa 5 (4:29:32), com Stéphane Peterhansel/Mika Metge (#500) em segundo (a 37 segundos). Sara Price/Sean Berriman (#504) sofreram uma penalização de 15 minutos por falha num waypoint, apesar de estarem a sete minutos dos franceses.

Rokas Baciuška: “Hoje foi um bocado duro e pedregoso e havia waypoints complicados, mas o Oriol fez um bom trabalho e encontrámo-los sem problemas. Vencemos esta etapa e o objetivo da maratona Stage era sobreviver, trazer o carro inteiro e acabar, e fizemos isso. Vamos ver, mais um dia e depois dia de descanso, e depois a segunda metade. Então vamos ver onde estamos, para onde podemos ir e qual é a nossa estratégia — por enquanto estamos seguros e podemos continuar a rolar.”

Stéphane Peterhansel: “Nos últimos dois dias, a estratégia foi não arrancar a atacar a fundo. Precisávamos de proteger o carro, porque era a primeira vez a pilotar dois dias consecutivos sem serviço nem mecânicos. Por isso começámos devagar, e exceto o pequeno problema quando rolamos para o lado, não cometemos erros durante a Etapa 4. Tivemos só um furo, o que não é muito. Hoje, Etapa 5, decidimos manter a mesma abordagem — devagar. Sem furos hoje e conseguimos manter a velocidade. Para o fim da etapa, começámos a ter algumas pequenas dificuldades na navegação — alguma confusão e hesitação, mas só perdemos talvez três minutos no total, por isso não é uma grande perda — o que é incrível.”

Sara Price: “A etapa maratona foi bem-sucedida. Todos voltámos inteiros, e chegámos cedo, por isso isso é bom. Ao entrar na maratona, tivemos um primeiro dia sólido. Mantivemos bom ritmo e mantivemos o carro unido. O carro estava em muito boa forma quando chegámos ao bivouac da maratona para trabalhar nele. Depois montámos as tendas e dormimos razoavelmente. Levantamo-nos, fizemos de novo, e hoje foi mesmo ótimo até ao fim para nós, depois uma coisa atrás da outra continuou a acontecer. Tivemos um mau dia por nossa culpa, por isso foi um bocado um dia emocional para nós no fim. O veículo foi ótimo, mas foram alguns erros de navegação, e também alguns pneus vazios.”

Jack Lambert, chefe de engenharia técnica: “Foram dois dias corajosos das nossas três tripulações. Conseguir os três carros com sucesso através da primeira das duas etapas maratona é um marco importante, e ver o Rokas a conquistar a sua segunda vitória na etapa foi fantástico. Não tivemos problemas significativos — exceto o meio rolamento do Stéphane — embora o fim da etapa de hoje tenha sido duro para a Sara e a penalização frustrante. No fim de contas, isso faz parte da realidade desta corrida. A equipa está aliviada por ter os três carros de volta ao bivouac, e agora vai focar-se em preparar os Defender Dakar D7X-R para a longa etapa de amanhã — a mais longa do Rali.”

