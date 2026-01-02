Defender estreia o novo D7X‑R no Dakar: no W2RC com projeto oficial

A Defender Rally está já instalada na Arábia Saudita para a estreia competitiva no Dakar Rally 2026, primeira prova do World Rally‑Raid Championship (W2RC), que decorre de 3 a 17 de Janeiro. A estrutura de fábrica leva ao deserto o novo Defender Dakar D7X‑R, inscrito na categoria Stock, após um programa de testes considerado muito positivo pela equipa técnica.

Ian James, director de equipa, sublinha que o objectivo passa por ter os três carros competitivos, sem perder de vista que “só terminar o Dakar é, por si, uma enorme conquista”, face à dureza das quase cinco mil quilómetros de especiais cronometradas em apenas duas semanas, com um único dia de descanso.

D7X‑R: derivado do Defender OCTA com foco na fiabilidade

O Defender Dakar D7X‑R assenta directamente no Defender OCTA de produção, cumprindo os regulamentos rigorosos da categoria Stock, que privilegiam a proximidade ao modelo de série. A carroçaria é produzida na mesma linha de montagem da JLR em Nitra, na Eslováquia, utilizando a arquitectura D7x, transmissão e esquema de transmissão idênticos ao OCTA.

As principais modificações incidem em via mais larga, aumento da altura ao solo, nova suspensão, melhorias de arrefecimento e reforços específicos para enfrentar o terreno e o clima extremos do Dakar. O motor mantém-se mecânica e estruturalmente inalterado: um V8 biturbo de 4,4 litros, alimentado por combustível sustentável avançado, destinado a reduzir o impacto ambiental sem comprometer prestações.

Alinhamento de pilotos de topo para o Dakar

A Defender Rally apresenta um plantel de nível mundial para esta estreia, com três duplas: o veterano Stéphane Peterhansel navegado por Mika Metge, o lituano Rokas Baciuška com Oriol Vidal, e a americana Sara Price com Sean Berriman.

Peterhansel, lenda do Dakar, traz décadas de experiência em motos e carros, enquanto Baciuška chega com perfil de jovem em ascensão no rally‑raid global. Sara Price, por sua vez, reforça a vertente pioneira do projecto, liderando uma dupla de traço mais “trailblazing” numa estrutura que pretende competir ao mais alto nível e, simultaneamente, projectar a imagem da marca junto de novos públicos.

Novas parcerias e aposta no digital

A poucos dias do arranque, a Defender Rally anunciou três novos parceiros. A YETI torna‑se Parceiro Oficial de Coolers, Malas e Garrafas, equipando a equipa com soluções de outdoor de alta durabilidade e colaborando em inovações específicas para as exigências logísticas do Dakar.

A Bell & Ross assume o papel de Parceiro Oficial de Cronometragem, fornecendo relógios de precisão à equipa, numa associação em torno de valores comuns de resistência, performance e aventura. Paralelamente, em colaboração com a Epic Games, o Defender Dakar D7X‑R chegará às lojas de Fortnite e Rocket League, transportando a aventura real do Dakar para o universo virtual e reforçando a presença da marca na cultura digital.

Mark Cameron, Managing Director da Defender, sublinha que os novos parceiros “reforçam o posicionamento built to last”, partilhando uma missão centrada em durabilidade, superação e storytelling, numa altura em que a marca se prepara para enfrentar o desafio do Dakar com um pacote desportivo e de comunicação totalmente integrado.