Defender é protagonista de nova série sobre estreia no Dakar 2026

A Warner Bros. Discovery vai lançar uma série documental em três episódios que acompanha a estreia do Defender no Rali Dakar 2026, oferecendo acesso aos bastidores da equipa Defender Rally e ao desenvolvimento do novo Defender Dakar D7X‑R.​

A produção, da responsabilidade da Warner Bros. Discovery, seguirá todo o processo de preparação do projeto, desde os testes extremos em todo‑o‑terreno até à presença na linha de partida de uma das provas mais duras do desporto motorizado. A série será narrada pela atriz Gillian Anderson e terá um forte foco na participação feminina no desporto automóvel, destacando o percurso da piloto norte‑americana Sara Price.​

Com estreia mundial marcada para 3 de janeiro de 2026, o primeiro episódio, com 45 minutos, será transmitido nos canais premium da WBD na Europa e Ásia‑Pacífico, incluindo Eurosport e TNT Sports no Reino Unido, Irlanda e América Latina. Os dois episódios seguintes irão para o ar no final de 2026, após a disputa do próximo Dakar.​

Defender Dakar D7X‑R e programa competitivo

O novo Defender Dakar D7X‑R vai alinhar na categoria “Stock” para veículos de produção, antes de uma campanha de três anos no Campeonato do Mundo de Rally‑Raid (W2RC). Apesar de adaptado às exigências do rali, o modelo mantém a arquitetura de carroçaria D7x em alumínio, a caixa de velocidades e transmissão, e o motor V8 biturbo de 4,4 litros do Defender OCTA, recentemente distinguido como “BBC Top Gear Off‑Roader of the Year 2026”.​

A série acompanha também a preparação e atuação de um alinhamento de pilotos de topo: Stéphane Peterhansel e Mika Metge, Rokas Baciuška e Oriol Vidal, bem como Sara Price e Sean Berriman. Price, múltipla campeã de motocrosse e já vencedora de etapas no Dakar em SSV, regressa com o objetivo assumido de lutar pela vitória absoluta na prova.​

Defender Rally e o envolvimento no Dakar

A Defender tornou‑se em 2025 patrocinador oficial do Rali Dakar, parceria que se prolongará até 2028 e que inclui o apoio logístico à organização com uma frota de 20 veículos em serviço e seis unidades de reconhecimento para definição dos percursos das futuras edições. A partir de 2026, a marca entra também em competição direta no W2RC com o programa Defender Rally, concebido para demonstrar a capacidade, fiabilidade e robustez do modelo em condições extremas.​