Defender começam Rally Dakar ao ataque

Sara Price / Sean Berriman (Defender Dakar D7x-R/Defender Rally) foi a mais rápida do prólogo da Categoria Stock, seguida de Stéphane Peterhansel / Michaël Metge (Defender Dakar D7x-R/Defender Rally) e Rokas Baciuska / Oriol Vida (Defender Dakar D7x-R/Defender Rally), com a estreia dos Defender a dar-se da melhor forma no Rali Dakar.

Pela primeira vez, ‘Monsieur Dakar’ não está na corrida para ganhar! Não seria exagero supor que Stéphane Peterhansel, 14 vezes vencedor do Dakar (seis vezes em duas rodas e oito em quatro), encerraria a sua carreira ao final da sua aventura com a fabricante alemã Audi.

No fim, ele decidiu voltar à competição com um projeto completamente diferente: dar uma nova vida à classe Stock, reservada para veículos de produção ligeiramente modificados, três ou quatro níveis abaixo dos modelos de ponta. «Os protótipos podem suportar uma quantidade incrível de castigo», salienta o detentor do recorde do Dakar. «Pode-se passar por cima de buracos e sulcos que danificariam as costas do condutor, e o carro simplesmente aguenta. O nosso carro é muito mais frágil, por isso precisamos de ir com mais calma e evitar forçá-lo demasiado.

Estas são as duas principais razões pelas quais estaremos longe dos protótipos.»

Embora os Defender D7XR não venham a marcar presença no topo da corrida, o fabricante britânico tem como objetivo o título da classe Stock, até agora reservado aos Toyota Land Cruisers da Auto Body, com doze vitórias no seu palmarés, este ano com as duplas Akira Miura / Jean-Michel Polato e Ronald Basso / Julien Menard.