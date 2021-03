David Richards rebate Daniel Elena: “Obtivemos o melhor resultado duma equipa recém-chegada ao Dakar”

Como seria de esperar, depois do alcance das palavras de Daniel Elena, na sequência do seu ‘despedimento’ duma carreira de 23 anos ao lado de Sébastien Loeb, o principal visado pelas críticas do monegasco, o presidente da Prodrive, David Richards, respondeu. E fê-lo a críticas como “o trabalho da BRX Prodrive foi merda”.

CLIQUE AQUI para ler Sébastien Loeb/Daniel Elena: Prodrive acaba com 23 anos de ligação

David Richards revelou que Sébastien Loeb foi, obviamente, consultado antes de ser tomada a decisão, e que “por vezes há que tomar decisões difíceis”. Disse ao Dirtfish: “Se olharmos para os resultados do evento e para o que aconteceu no evento, penso que este Dakar é agora quase único, pois tudo mudou nos últimos anos. Não é o evento que foi em África ou na América do Sul, é bastante único em termos do desafio de navegação e é preciso muita experiência e muita prática. Não é algo que teríamos sequer sugerido se não achássemos que Sébastien aceitaria as conclusões a que todos chegámos”, disse Richards, que também fez autocrítica: “Fizemos uma avaliação muito minuciosa do nosso desempenho no evento. Fizemos muitos relatórios tivemos muitos debates, analisámos todos os detalhes do nosso desempenho e como podemos melhorar.

Nada ficou de fora. Cada detalhe do veículo, o desempenho do piloto e co-piloto, da equipa que também estamos a mudar.

Estávamos bem cientes da relação de longa data entre o Sébastien e o Daniel e não é algo que tivéssemos sequer sugerido se não pensássemos que Sébastien aceitaria as conclusões a que todos chegámos” disse Richards, que rebate as palavras de Daniel Elena: “Obtivemos o melhor resultado de qualquer equipa recém-chegada ao Dakar. O Nani [Roma, colega de equipa] não sofreu mais de dois minutos e meio de questões mecânicas durante todo o evento. Sugiro que perguntem a Nani e Sébastien o que pensam do carro, em vez de Daniel”.