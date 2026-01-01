DaklaPack estreia DKR evo V8 no Dakar: base em Leiria impulsiona projeto global

A DaklaPack Rallysport, estrutura de origem holandesa, estabeleceu a sua base europeia em Leiria, na Barosa, gerida exclusivamente por uma equipa técnica portuguesa. Esta instalação centraliza as operações de assistência e logística para competições internacionais, enquanto o fabrico de veículos ocorre na África do Sul. A transição para construtora própria culmina com a estreia do DKR Evo V8, de carroçaria em carbono, na categoria T1+ do Dakar Rally 2026.

Dave Klaassen, proprietário da DaklaPack e dono da principal viatura, alinha ao lado do filho Pim Klaassen, inscrito na classe Challenger com um Taurus Evo Max. O projeto destaca o know-how da engenharia portuguesa num desporto tradicionalmente dominado por grandes construtores, afirmando talento nacional no rally-raid mundial.

Dave Klaassen: de espectador a construtor

Dave Klaassen, nascido a 22 de abril de 1976, cresceu fascinado pelas primeiras edições do Dakar, inspirado por lendas holandesas como Jan de Rooy. O empresário do sector da embalagem internacional entrou nos rally-raids em 2014, transformando um hobby em projecto profissional, com treino em África do Sul, Marrocos e Portugal. Frequentemente navegado pela parceira Tessa, completou o Dakar 2023 como segundo melhor estreante na categoria.

Em 2025, uma avaria no diferencial impediu o fim oficial, apesar de percorrer quase todo o traçado e auxiliar concorrentes em dunas noturnas. Klaassen descreve o Dakar como “assuntos pendentes”, acelerando o regresso antecipado para 2026 com um carro desenhado pela própria equipa. Os objetivos passam por terminar a prova (P25/P30) e apoiar o filho Pim, estreante aos 21 anos com potencial para top 5 na Challenger.

Tessa Klaassen: navegação familiar e resiliência

Tessa Klaassen, designer gráfica e esposa de Dave — a quem foi pedida em casamento no pódio do Dakar 2023 —, descobriu o rally-raid há uma década. Competiu em vários países como navegadora do marido, incluindo África do Sul, Marrocos, Espanha e Arábia Saudita. Em 2025, uma quebra de braço de suspensão provocou um abandono em etapa, mas a dupla manteve o esforço diário, absorvendo lições sobre gestão de adversidades.

A passagem de T1 para T1+ trouxe conforto acrescido nas dunas, eliminando saídas frequentes do habitáculo. Após dez anos em prova, Tessa realça a cumplicidade conjugal e foca o objetivo de reconquistar a medalha de ‘finisher’, transportando peças sobressalentes para auxiliar Pim Klaassen.

Histórico familiar e estreia familiar no Dakar

A DaklaPack Rallysport oferece serviços completos de assistência, com operações em Portugal e África do Sul. Em 2026, alinha dois veículos próprios: o DKR Evo V8 de Dave e Tessa na T1+ e o Taurus Evo Max de Pim Klaassen na Challenger. A segunda sobrinha de Dave, Puck, reforça a presença familiar na categoria leve.

Dave Klaassen enaltece o Dakar 2025 como “um Dakar a sério”, marcado por problemas resolvidos em pista, contrastando com a estreia de 2023. A logística do novo carro desde a África do Sul para a Arábia Saudita constitui desafio adicional. A família Klaassen procura não só competir, mas demonstrar a viabilidade de estruturas independentes face aos gigantes do sector.

Ambições 2026: terminar e apoiar

Dave Klaassen afirma: “Senti-me com assuntos pendentes, por isso voltamos! Vai ser um ano incrível com dois veículos e o meu filho ao volante. O carro é nosso, desenvolvido na África do Sul e preparado em Portugal. O principal objetivo é chegar ao fim; P25/P30 seria sucesso.” Tessa acrescenta: “O Dakar ensina a lidar com reveses. Regressamos mais fortes com o novo DKR Evo, ajudando o Pim se necessário.”

A dupla casada, com hobbies partilhados como mountain bike, windsurf, foiling, caminhadas e esqui, encara o Dakar 2026 como capítulo pessoal decisivo. A base leiriense assegura suporte técnico português de excelência, posicionando a DaklaPack como ator emergente no W2RC.