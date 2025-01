Dakjar, Etapa 2, João Ferreira: “felizes por estar aqui sem problemas de maior”

A primeira semana do Rali Dakar 2025 já provou ser um teste formidável para os participantes, com a desafiante etapa Chrono de 48h a ocupar o centro das atenções já na segunda etapa. Num total de mais de 960 quilómetros, a rota exige uma resistência e habilidade excecionais ao navegar por diversos tipos de piso.

Às 17h00, hora local, os pilotos foram obrigados a dirigir-se para um dos seis acampamentos designados ao longo do percurso. Estas paragens noturnas estão estrategicamente posicionadas para proporcionar um breve descanso, mas sem assistência de pessoal externo e equipas de assistência. Os participantes devem confiar exclusivamente na sua própria preparação e conhecimentos. Até mesmo a colaboração entre colegas de equipa está limitada àqueles que partilham o mesmo acampamento.

Os pilotos transportam os seus próprios sacos-cama, colchões e tendas, enquanto os organizadores do evento garantem rações básicas, como água, e alimentação. A corrida será retomada amanhã de manhã, com as equipas a regressarem a Bisha, onde aguardam as suas equipas e todas as infraestruturas de apoio.

João Ferreira e Filipe Palmeiro (MINI JCW Rally 3.0d) estão no quinto acampamento (km626), junto com os principais candidatos e as outras duas principais equipas da MINI, compostas por Guerlain Chicherit / Alex Winocq e Guillaume de Mévius / Mathieu Baumel (ambos no MINI JCW Rally 3.0i). João Ferreira ocupa provisoriamente o 18.º lugar da etapa e 13.º da Geral Virtual. Aos jornalistas no local, João Ferreira afirmou de forma breve que “Estamos felizes por estar aqui sem problemas de maior. Completamos até agora 626km e vamos preparar tudo para amanhã terminar esta etapa”