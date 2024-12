Dakar, Yazeed Al Rajhi: “vencer é a única opção…”

Novamente com a Overdrive Racing, Yazeed Al Rajhi e Timo Gottschalk (Toyota Hilux T1+) estão de regresso ao Rali Dakar para tentar melhorar o terceiro lugar de 2022.

Para além de ser um adversário feroz e um concorrente formidável, Yazeed Al Rajhi é conhecido pela sua bondade e generosidade nos bivouacs de Dakar. Há vários anos que organiza sistematicamente banquetes, muitas vezes no dia de descanso, para os quais convida muitos concorrentes.

Na sua primeira participação em 2015, já ao volante de uma Toyota Hilux, obteve a sua primeira vitória no 8º dia, antes de ser forçado a abandonar quando era terceiro. Depois de uma passagem pela Mini (três Dakar entre 2017 e 2019), teve de esperar até 2022 para finalmente subir ao terceiro degrau do pódio. Vice-campeão do Campeonato do Mundo W2RC nos últimos dois anos, atrás do seu mais feroz rival Nasser Al Attiyah, o nativo de Riade procurará compensar a sua retirada na etapa 6 do Dakar anterior, após um acidente durante o primeiro ato da etapa maratona de 48 horas.

Nascido no seio da prestigiada família Al Rajhi, que fez fortuna no sector bancário, Yazeed especializou-se no sector imobiliário e na restauração, para além da sua carreira de piloto, que começou no WRC antes de passar para os rally-raid. O piloto de 43 anos, vencedor do Desafio Ruta 40 de 2024 (à frente de Al Attiyah), é um dos favoritos no Dakar, mas terá de ser mais uma vez paciente. Terá o apoio do seu veterano copiloto, Timo Gottschalk, vencedor do Dakar 2011… na altura ao lado de Al Attiyah!

Timo Gottschalk não é apenas um dos melhores co-pilotos do desporto, mas é também um motard experiente.

No seu tempo livre, organiza passeios para entusiastas na Alemanha. Competiu pela primeira vez no Dakar em 2007 como navegador de Dieter Depping num camião. No ano seguinte, com o mesmo piloto, mudou para um carro (Volkswagen Race Touareg), terminando num impressionante 6º lugar na geral. Não havia dúvidas de que tinha sido descoberto por Nasser Al Attiyah, que se juntou à equipa alemã em 2010.

Depois de terminarem em segundo lugar em 2010, os dois homens venceram em 2011, depois de uma batalha total com Carlos Sainz. Com a retirada da Volkswagen, a dupla seguiu caminhos separados no ano seguinte.

O nativo de Neuruppin, a norte de Berlim, tem sido um regular do Dakar desde a sua estreia, revezando-se no cockpit de Carlos Sainz, Yazeed Al Rajhi (uma vez), Kuba Przygonski e depois do muito promissor Lucas Moraes, com quem terminou num impressionante terceiro lugar em 2023.

Voltou a reunir-se com Al Rajhi para o resto da época de 2023 e para o Dakar de 2024, que terminou com um capotamento na sexta etapa. Gottschalk, segundo classificado no campeonato do mundo de co-pilotos W2RC pelo segundo ano consecutivo, sonha agora em fazer brilhar o seu piloto no Dakar.

Para al Rajhi: “esta época foi uma experiência extraordinária. Por exemplo, as pistas do Rali de Marrocos foram difíceis, como é habitual, dado tratar-se de um mini-Dakar, mas a nossa Toyota Hilux esteve em grande forma. É um dos carros mais rápidos e fiáveis do mundo, e conseguimos muito com ele. Estou ansioso por mais sucessos no futuro. Este ano vencer é a única opção…”

Palmarés no Dakar

2024: Ab. Etapa 6 (3 vitórias na etapa)

2023: 86º (1 vitória na etapa)

2022: 3º lugar

2021: 16º (2 vitórias na etapa)

2020: 4º (Toyota Overdrive)

2019: 7º (Mini X-Raid)

2018: Ab. 8ª etapa (Mini X-Raid)

2017: 27º (Mini X-Raid)

2016: 11º (Toyota) (

2015: Ab. 11ª etapa (Toyota) (1 vitória na etapa)