Dakar, Yazeed Al Rajhi: “Importante ganhar a etapa”

Ao refletir sobre a etapa, Al Rajhi descreveu o desafio enfrentado por todos os concorrentes. “Foi uma etapa difícil para todos. Tivemos três furos e, por isso, tivemos de ir com calma nos últimos 50 quilómetros, sem qualquer pneu de reserva. Foi importante ganhar a etapa, porque a meio do percurso decidimos dar tudo. No final, estamos numa boa posição e reduzimos a diferença no topo da classificação, mas ainda faltam oito dias de corrida. Amanhã vamos abrir a estrada, por isso vai ser diferente, mas vai ser na areia e penso que vai ser mais fácil seguir as pistas.”

Yazeed Al Rajhi teve um excelente desempenho na última etapa do Rali Dakar, garantindo a vitória. O piloto saudita está agora em segundo lugar na geral, a apenas 6 minutos e 54 segundos do líder Henk Lategan.

