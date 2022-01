Dakar: Yazeed Al Rajhi é um forte candidato ao pódio | AutoSport

Yazeed Al Rajhi/Michael Orr (Toyota/Overdrive Toyota) terminaram a primeira semana do Dakar no segundo lugar da geral a 48m54s de Nasser al Attiyah. Apesar de um dia menos bom na 5ª etapa, no dia seguinte subiu três posições, de quinto para segundo.

É esta a beleza do Dakar, mesmo o que parece perdido, por vezes recupera-se pois todos passam por dias menos bons. O segredo é mesmo a consistência e o menor número de erros ou ‘azares’ possível e nesse contexto Yazeed Al Rajhi é perfeitamente possível terminar a prova na posição em que está.

A realizar o seu oitavo Dakar, Yazeed Al Rajhi, o nativo de Riade está pronto para lutar por mais, ainda que para isso precise de alguma sorte. Já em 2015, o saudita causava sensação, com uma vitória na primeira etapa, sendo terceiro quando abandonou.

Em 2021, venceram no Dubai e em Itália, ganhando o Campeonato Mundial de Bajas da FIA. Também terminaram em 2º lugar no Rally de Marrocos de 2021 (atrás de Al Attiyah), o rally de preparação para o Dakar, portanto um bom resultado não será propriamente uma surpresa: “O Dakar sempre foi algo de especial para mim com este sentido de aventura. Sonhei em fazer parte dele um dia. É uma corrida exigente, com uma história incrível. Participar significa que se está a competir contra os melhores, mas também contra os elementos e contra si próprio. A primeira vez aqui na Arábia Saudita foi incrível. Até eu fiquei surpreendido com a paisagem, de tão bonita que era. Eu sou saudita, e depois do Dakar, voltei para a minha família para lhes contar como alguns lugares eram incríveis.

No Dakar de 2021 sofremos 25 furos para além de problemas na caixa de velocidades e no motor. Apesar disso, conduzimos bem, ganhando duas etapas, estou muito orgulhoso disso. Se não fosse, esses obstáculos teríamos lutado pelo triunfo”, disse o saudita que tem como melhor resultado um quarto lugar no Dakar, em 2020, já com a Toyota Overdrive. O ano passado ganhou duas etapas, vamos ver como fica este ano.

FOTO Florent_Gooden/DPPI