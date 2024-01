Dakar: Yazeed al Rajhi definitivamente fora, roll bar foi danificado | AutoSport

Como se calculava, Yazeed al Rajhi e Timo Gottschalk não vão prosseguir em prova já que o roll bar da sua Toyota Hilux T1+ foi afetado no acidente. Apesar do roll bar ter feito o seu papel e protegido a dupla durante o capotanço, ficou, no entanto danificado no processo, e é uma peça que não é possível reparar de forma simples. nem sequer são permitidas reparações dos roll bar durante as provas. Agora, Yazeed al Rajhi e Timo Gottschalk regressam apenas na próxima prova do W2RC. Pelo menos ficaram a saber que têm andamento para discutir os triunfos nas provas.

FOTO Facebook Yazeed Racing