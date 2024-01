Dakar: Xavier de Soultrait venceu nos SSV: “Ganhámos de forma justa…” | AutoSport

Xavier de Soultrait conquistou o triunfo na categoria SSV no seu segundo Dakar sobre quatro rodas, num Polaris da Sébastien Loeb Racing: “Estive muito perto de ganhar numa moto em 2021 quando parti as costas. Foi difícil lidar com isso na altura, tinha crianças muito pequenas. Coloquei a mim próprio a questão de continuar ou parar tudo. Estou muito feliz por ter feito equipa com o Martin, a Polaris e a Loeb Racing. Tínhamos meia hora de vantagem, fomos atacados por pessoas com pouca classe, mas mantivemos a cabeça erguida. Não cedemos, ganhámos de forma justa e podemos estar orgulhosos de nós próprios. Acho que representamos muito bem a imagem da Polaris, jogamos limpo e ganhar assim é muito fixe”.

