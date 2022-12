Dakar: X-Raid estreia o Mini John Cooper Works Rally Plus | AutoSport

A X-raid apresentou recentemente o novo Mini John Cooper Works Rally Plus, já da categoria T1+, e a equipa vai já ter dois carros no Dakar. A ideia é lutar pela vitória mas isso não deve ser para já possível: carro totalmente novo e pilotos muito longe da competitividade dos homens da frente.

O MINI JCW Rally Plus funciona com combustível HVO1, segunda geração de biodiesel, o ‘Plus’ baseia-se no Mini 4X4, e as alterações exteriores seguem o que já sucedeu com a Toyota, BRX e Ford Ranger, no caso do Mini frente mais longa e mais larga e as asas mais largas. A aerodinâmica foi otimizada. Para Sven Quandt: “A sustentabilidade está claramente na vanguarda do nosso projeto e o futuro do desporto automóvel terá de se habituar ao facto de que sem sustentabilidade não haverá mais desporto automóvel. A este respeito, foi claramente uma questão do coração para nós que vamos operar o nono MINI de forma mais sustentável. Com o HVO estamos a entrar em novo território no TT e estou ansioso por introduzir a nossa mais recente adição à família, o MINI JCW Rally Plus, que tem mudanças aerodinâmicas significativas. Na nossa opinião, o combustível HVO é um complemento importante para a procura das baixas emissões, e não apenas no desporto automóvel. O Dakar oferece uma plataforma muito boa para testar este combustível e aumentar a sensibilização das pessoas”.