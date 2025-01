Dakar, X-Raid e João Ferreira prontos para a luta

A X-raid vai competir no Dakar com quatro MINI JCW Rally 3.0i, dois MINI JCW Rally 3.0d e dois X-raid Fenic.

O line-up é uma mistura de pilotos experientes com jovens talentos, onde se encontra João Ferreira.

Quatro dos 16 pilotos e co-pilotos são mulheres – um quarto da equipa!

Como se sabe, João Ferreira ganhou três títulos de pilotos com a X-raid em 2024. Para o jovem piloto luso este é o seu terceiro Dakar, o primeiro num veículo da classe Ultimate, no caso o MINI JCW Rally 3.0d.

Denis Krotov e Konstantin Zhiltsov fizeram história na Baja Internacional do Qatar ao conquistarem a primeira vitória para o MINI JCW Rally 3.0i, Guerlain Chicherit e Alex Winocq conduziram o MINI JCW Rally 3.0i no seu evento de estreia, o Rallye du Maroc. Chicherit faz parte da história da X-raid desde o início: já competiu no Dakar com um BMW X3 CC e conduziu o primeiro MINI ALL4 Racing na América do Sul.

Para Guillaume De Mevius, este será o seu primeiro Dakar com a X-raid. O seu copiloto Mathieu Baumel já celebrou uma vitória no Dakar com a equipa de Trebur em 2015. De Mevius é um dos jovens talentos e terminou o Dakar 2024 num impressionante segundo lugar.

Vladas Jurkevicius e Aisvydas Paliukenas ainda estão a ganhar experiência no MINI JCW Rally 3.0i. Fizeram os seus primeiros quilómetros com este veículo na Baja Internacional do Dubai. Em 2025, os dois lituanos vão competir no lendário Rali Dakar pela segunda vez.

O segundo MINI JCW Rally 3.0d será conduzido pela equipa de pai e filha Lionel e Lucie Baud. Enquanto Lionel já competiu em vários Ralis Dakar, Lucie fará a sua estreia em janeiro.

Annett Quandt e Annie Seel já participaram várias vezes no Dakar. Têm assegurado regularmente o título de melhor equipa feminina. Tal como nos anos anteriores, vão competir na classe Challenger no Dakar e vão conduzir um X-raid Fenic.

Esta é a primeira vez que Maria Luís Gameiro participa no Rali Dakar. Nos últimos anos, juntamente com José Marques, tem competido sobretudo no Campeonato de Portugal com um MINI JCW Rally 3.0d. Para o Dakar, estão a mudar para o X-raid Fenic side-by-side.

Line-Up Dakar Rally 2025

202 Guerlain Chicherit / Alex Winocq – MINI JCW Rally 3.0i

217 Denis Krotov / Konstantin Zhiltsov – MINI JCW Rally 3.0i

222 Guillaume de Mévius / Mathieu Baumel – MINI JCW Rally 3.0i

224 Lionel Baud / Lucie Baud – MINI JCW Rally 3.0d

240 João Ferreira / Filipe Palmeiro – MINI JCW Rally 3.0d

241 Vladas Jurkevicius / Aisvydas Paliukenas – MINI JCW Rally 3.0i

315 Annett Quandt / Annie Seel – Fenic

340 Maria Gameiro / José Marques – Fenic