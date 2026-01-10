Dakar: X-raid com 1ª semana turbulenta

As equipas da X-raid chegaram ao dia de descanso do Dakar 2026 em Riade após uma primeira semana repleta de altos e baixos. Enquanto os pilotos e navegadores recuperam forças, os mecânicos enfrentam o dia mais intenso até agora: desmontagem quase completa dos quatro MINI desertos para preparar as máquinas para a segunda metade da prova, que promete ser ainda mais exigente.

Destaque inicial e desafios seguintes

O Dakar começou em grande para a X-raid com a vitória de Guillaume de Mévius e Mathieu Baumel na primeira etapa ao volante do MINI JCW Rally 3.0i. Baumel tornou-se assim no primeiro amputado a vencer uma especial no Dakar. Os dias seguintes trouxeram dificuldades, incluindo um inesperado embate com um camião de corrida sofrido por Maria Gameiro e Rosa Romero, que conseguiram regressar ao bivouac após reparação.

O espírito de entreajuda marcou o terceiro dia, quando as três duplas MINI colaboraram para partilhar pneus, permitindo a todos chegarem ao acampamento. Apesar de um lugar no grupo da frente na geral já não ser alcançável, as equipas mantêm potencial para resultados de destaque nas especiais da segunda semana.

Preparação intensiva no dia de descanso

Para além do trabalho mecânico, pilotos e navegadores participam em reuniões técnicas e entrevistas. A manutenção visa assegurar que os MINI estejam prontos para os 400 km cronometrados da sétima etapa, que liga Riade a Wadi Ad Dawasir através de terreno arenoso e rápido. As ligações totais ultrapassarão os 400 km, prometendo mais um dia longo.

Declarações das equipas

Lionel Baud, pai de Lucie Baud no MINI JCW Rally 3.0d, aponta para posições entre o 20.º e 25.º lugar diário: «A segunda semana será mais agradável com menos pedras e muitas dunas. Gostamos de areia e acreditamos que seremos mais fortes.»

Maria Gameiro, na sua segunda participação e primeira na categoria Ultimate, resume a estratégia: «A palavra-chave será ‘sobreviver’. Vamos lutar todos os dias para melhorar e trazer o troféu da melhor tripulação feminina para a X-raid e para Portugal.»

Guillaume de Mévius, vencedor da primeira etapa, ambiciona mais: «Queremos especiais fortes, talvez outra vitória. É importante chegar ao fim e desfrutar ao máximo.»

Rebecca Busi, da X-raid Fenix, destaca o desenvolvimento contínuo: «Vamos tentar melhores posições nas etapas sem arriscar. Este Dakar é um grande teste para nós e para o Fenix.»

A segunda semana do Dakar 2026 coloca em destaque a navegação, a estratégia de pneus e a resistência mecânica num percurso com maior componente dunar. A preparação em Riade será determinante para as aspirações das equipas X-raid na fase final da prova.