Dakar: Vitória da Etapa nos Challenger escapou por muito pouco a Gonçalo Guerreiro

Gonçalo Guerreiro entrou com a corda toda neste Dakar 2025. O estreante já tinha dado nas vistas ontem no prólogo e hoje foi um dos destaques da classe Challenger.

Numa luta renhida com Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini, Gonçalo Guerreiro agarrou a liderança da etapa no quilómetro 92 e nunca mais saiu da liderança, sempre com Cavigliasso por perto. No entanto, no final, Cavigliasso terminou a etapa à frente de Guerreiro, com uma vantagem de… apenas quatro segundos.

Apesar da desilusão por não conseguir o que seria o primeiro triunfo numa etapa do Dakar na sua estreia, Gonçalo Guerreiro mostrou o enorme potencial que tem. Não foi à toa que a Red Bull Off-Road Junior Team fez questão de o inserir na sua estrutura já em 2025. Começa muito bem esta aventura para o jovem luso.

Nas contas dos Challenger, vitória e liderança da geral para Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini, seguido de Gonçalo Guerreiro-Cadu Sachs (Taurus T3 Max/Red Bull Jr Team USA) e Abdulaziz Al-Kuwari / Nasser Al-Kuwari a completar o top 3-

Resultados AQUI