Dakar: Vem aí a Etapa 6A-6B, 48 Horas ao cronómetro. Como funciona? | AutoSport

Para completar a primeira semana da corrida, a ASO ‘inventou’ um novo formato de etapa ao longo de dois dias, mergulhando os pilotos e condutores numa experiência única no coração do ‘Bairro Vazio, o mar de dunas da Arábia Saudita. Partindo de Shubaytah, foram preparadas especiais separadas para as motos/quads e para os carros/camiões: 620 km a percorrer em dois dias para os primeiros e 570 km para os outros.

No que diz respeito aos concorrentes FIM, foi elaborada uma regra específica para os pilotos do Rally GP, que partirão pela ordem inversa da classificação do dia anterior.

Neste vasto deserto de dunas, sete bivouacs muito elementares, repartidos por seis pontos geográficos, serão instalados para acolher os concorrentes. Estes serão obrigados a parar assim que chegarem a um deles, uma vez ultrapassada a hora limite das 16h00.

No local, ser-lhes-á dada uma dose de 6 litros de água, uma tenda, um tapete, um saco-cama e uma ração de sobrevivência. Além disso, estas “zonas de repouso” estão totalmente isoladas em termos de ligações e de redes telefónicas: os pilotos e os condutores líderes terão poucas pistas sobre o desempenho dos seus rivais! No dia seguinte, ao amanhecer, os concorrentes arrancam com intervalos de um minuto, pela ordem de chegada ao bivouac.

Outra subtileza é o facto de os pontos de partida serem partilhados por todas as categorias, pelo que as motos e os carros iniciarão a especial alternadamente, com intervalos de 30 segundos. Para os concorrentes que lideram a prova, podem faltar apenas cerca de cem quilómetros, durante os quais as bonificações para os motociclistas que abrem o caminho serão aumentadas para 1,5 segundos por quilómetro, a fim de diminuir a vantagem que um piloto possa ter sido tentado a tirar no dia anterior, abrandando antes de entrar na zona de repouso para começar o dia seguinte em segundo lugar e não na frente, por exemplo. Tal como sucedeu com vários concorrentes, incluindo Sébastien Loeb e Carlos Sainz, por exemplo.

No regresso a Shubaytah, os concorrentes poderão finalmente aguardar as chegadas dos seus rivais para saber se o seu desempenho foi bom ou mau em termos de classificação geral. Em seguida, um avião levá-los-á a Riade, onde poderão finalmente descansar!