Dakar: Vaidotas Zala e Paulo Fiúza parados: “começámos a ouvir um barulho estranho no motor…”

Depois de muito trabalho da X-Raid na reparação do Mini JCW Rally de Vaidotas Zala e Paulo Fiúza, que teve ontem problemas com a embraiagem e também de perda de pressão de óleo no motor, eis que no dia de hoje o motor do Mini começou a sobre aquecer, tendo a equipa que imobilizar o carro e esperar para ser rebocados para o bivouac. Segundo revelou Paulo Fiúza ao AutoSport: “No primeiro km da especial começámos a ouvir um barulho estranho no motor, e achámos melhor parar o carro e voltar para trás. Agora vamos para o bivouac e ver o que é possível fazer…”