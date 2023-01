Dakar: Vaidotas Zala e Paulo Fiúza não arrancaram para a etapa 12 | AutoSport

Vaidotas Zala/Paulo Fiúza (Prodrive Teltonika Racing) vinha a fazer uma boa segunda semana de prova, que, aliás, já tinha começado na primeira, já que desde a quarta etapa que só terminavam no top 10, foram quintos na etapa 6, segundos na etapa 7, novamente segundos na etapa 9, já depois do dia de descanso mas hoje já não arrancaram para a 12ª Etapa pelo que a aventura fica por aqui.

Tudo se deveu a um camião de apoio que transportava uma caixa de velocidades sobresselente ficou preso nas dunas, pelo que não foi possível mudá-la e dessa forma, continuar em prova.

Começaram mal no prólogo, com o 153º lugar, as coisas correram de forma normal na etapa 1, ficaram em 10º da geral, mas na etapa 2, ficaram sem rodas sobressalentes e perderam imensas horas à espera de rodas.

Com isso, caíram para a 144ª posição mas desde fizeram algumas boas prestações, recuperando muitas posições pelo caminho, tendo conseguido vários top 10, 7º, 10º, 5º, em dois segundos lugares. Claramente lutariam por um bom top 10, sem os problemas dos furos, mas esses afetaram muita gente: “Quero agradecer a todos pelo apoio, por estarem desse lado e certamente voltaremos mais fortes”, escreveu Paulo Fiúza nas suas redes sociais.