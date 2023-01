Dakar, Vaidotas Zala e Paulo Fiúza: desde a nave espacial, à caixa de velocidades que faltou | AutoSport

Vaidotas Zala e Paulo Fiúza (Prodrive Teltonika Racing) desistiram após a etapa 11 depois duma prova com altos e baixos, onde chegaram com esperanças de um bom resultado no top 10. Correndo com uma das máquinas mais evoluídas e competitivas da prova, o BRX Hunter T1+ da Prodrive, era óbvia a intenção de melhorar a 11ª posição do ano passado, mas o 17º Dakar de Paulo Fiúza foi de altos e baixos. Começaram mal, no prólogo, com o 153º lugar, na etapa 1, foram 10º mas na etapa 2, ficaram sem rodas sobressalentes e perderam imensas horas à espera de rodas. Com isso, caíram para a 144ª posição. Sem possibilidade de um resultado muito à frente, olharam para o etapa a etapa e a esse nível estiveram bem. Foram segundos na etapa 7 e 9, por pouco venciam uma etapa, mas já não arrancaram para a etapa 12.

Tudo se deveu a um camião de apoio que transportava uma caixa de velocidades sobresselente ficou preso nas dunas, pelo que não foi possível mudá-la e dessa forma, continuar em prova: “Quero agradecer a todos pelo apoio, por estarem desse lado e certamente voltaremos mais fortes”, escreveu Paulo Fiúza nas suas redes sociais.

Fazendo um ‘filme’ do que foi a sua prova, no fim da etapa 1, Vaidotas Zala dizia que “Este carro é uma nave espacial, é inacreditável, passou por cima de tudo numa superfície variável, areia ou pedra”, disse entusiasmado, no início. Mas o pior veio depois. Na etapa 2, três furos e muito tempo perdido.

As coisas voltaram a melhorar no dia seguinte, Vaidotas Zala e Paulo Fiúza voltaram ao top 10 do dia com um sétimo lugar em Ha’il: “Foi um bom dia. Estamos realmente felizes com o carro, começámos bastante atrás, mas o carro funcionou muito bem.”

Na etapa 7, segundo lugar na etapa, que quase ganhavam, perdendo por pouco para o saudita Yazeed Al Rajhi, feito que repetiram na etapa 9, em que contribuíram para um 1-2-3 da BRX Prodrive, com Zala e Fiúza atrás de Sébastien Loeb e à frente de e Guerlain Chicherit: “Foi bom, estávamos a ultrapassar bem os carros, por isso estava tudo a ir na direção certa mas apanhámos um grande susto através num wadi (água) quase ficámos presos, pois havia muita água, mas correu bem” disse Zala.

Na etapa 10, novo revés, estavam a andar bem, mas a Km 44 partiram a suspensão. Depois veio a etapa maratona, e a meio… faltou uma caixa de velocidades.