Dakar: Vaidotas Zala e Paulo Fiúza 22º no prólogo: “estou muito contente com o Mini” | AutoSport

Paulo Fiúza, que corre ao lado de Vaidotas Zala no MINI JCW Rally Plus da X-Raid terminaram o prólogo de ontem em 22º lugar na classe Ultimate (antiga T1) e estão preparados para o que aí vem. Segundo Zala: “o carro está ótimo. Estou muito contente com as atualizações. A X-raid fez um bom trabalho para melhorar o carro nos últimos seis meses. Nova suspensão, caixa de velocidades, tudo funciona bem. Também testámos os novos pneus pela primeira vez – parece que são muito mais resistentes às pedras. Em geral, estamos muito satisfeitos com a configuração inicial para o Dakar 2024”, começou por dizer, falando depois do curto prólogo:

“estou feliz com o resultado. Acho que a nossa posição de partida é boa e o MINI funcionou muito bem. As condições não eram nada fáceis e a pista era muito ondulada. O Paulo (Fiúza) fez um ótimo trabalho e não cometeu nenhum erro.”