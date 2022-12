Dakar: uma pequena mudança no regulamento que pode ter grandes efeitos | AutoSport

Está à porta mais um Dakar, e a prova tem algumas mudanças nos regulamentos, alguns que podem mudar muito a forma como se aborda a prova, por exemplo o facto de não haver secções neutras para os concorrentes nas subdivisões T1 e T2 na categoria de carros, com os concorrentes a fazerem a especial sem pausas. E esta medida tem uma razão de ser…

E essa razão é porque se destina-se a evitar mudanças de estratégia a meio de cada etapa.

A ideia desta interrupção a meio da etapa foi experimentada o ano passado, e destinava-se à recuperação física das duplas, de modo a que não ‘quebrassem’ pelo cansaço o que contribuía para a segurança. Mas a verdade é que essa pausa era utilizada para ajustar a estratégia, já que a primeira coisa que os concorrentes faziam era falar com as equipas que os punham ao corrente das informações sobre o que se estava a passar com os seus adversários diretos, e isso permitia ajustar os andamentos.

Se nos lembrarmos, no passado, no WRC os concorrentes tinha acesso aos tempo intermédios dos seus adversários e podia com isso ajustar o seu andamento. com o fim disso, têm sempre que andar no máximo possível, pois não sabem o que os outros estão a fazer. E isso contribui para o espetáculo porque os concorrentes não sabem a sua posição relativa em comparação com os seus concorrentes diretos e como se calcula isso pode ser determinante. Saber gerir é uma arte no Dakar, mas tirando informação aos concorrentes o espetáculo é maior porque ninguém pode gerir na maior parte dos casos. Só mesmo quando têm os adversários à vista ou são apanhados, e mesmo assim o que sabem é muito pouco. Cada um passa a contar quase só com o que está a fazer e não sabe se os outros estão a fazer melhor ou pior.

Convém aqui lembrar que os road books digitais só são ‘entregues’ pouco antes do início de cada etapa e isso significa que os tempos em que os navegadores e as equipas passavam horas no Google Maps e a prepararem-se para as dificuldades terminou. Agora não sabem ao que vão nem o que os outros estão a fazer comparativamente a eles…

FOTO DPPI/ASO: J.Delfosse