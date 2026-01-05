Dakar: Último ‘penta’ foi da Volkswagen…no Lisboa-Dakar 2007!

A classificação da etapa na chegada a AlUla fez história no Dakar, pois cinco veículos do mesmo fabricante ocuparam os cinco primeiros lugares na especial, com a vitória ao volante de um Toyota Hilux T1+ indo para Seth Quintero, seguido por Henk Lategan, Yazeed Al Rajhi, Toby Price e João Ferreira.

Tal top 5 não ocorria desde a edição de 2007 (Lisboa – Dakar) na primeira etapa disputada ao longo de 83 quilómetros entre Lisboa e Portimão, quando cinco Volkswagen Touareg dominaram o dia:

1-Carlos Sousa Carlos – Andreas Schulz ( Volkswagen Race Touareg 2), 1h20m38s

2- Giniel de Villiers G. – Dirk von Zitzewitz ( Volkswagen Race Touareg 2), +2m31s

3- Carlos Sainz Carlos – Michel Périn (Volkswagen Race Touareg 2), +2m38s

3- Ari Vatanen Ari – Fabrizia Pons (Volkswagen Race Touareg 2, +2m38s

5- Mark Miller Mark – Ralph Pitchford (Volkswagen Race Touareg 2), +3m56s

O título do AutoSport na altura foi : Carlos Sousa (Auto) e Hélder Rodrigues (Motos) lideram à entrada em África.

E o texto inicial, ‘rezava’ assim:

Organizadores, público e pilotos nacionais estão de parabéns por este festivo início do Lisboa-Dakar, mas foi mesmo na parte desportiva que os portugueses surpreenderam, com Carlos Sousa e Hélder Rodrigues a liderarem as respectivas categorias. Tal como há 500 anos, os nossos conquistadores chegam a África à frente…

Sucesso organizativo, sucesso desportivo. Após cinco dias de verdadeira loucura, o Lisboa-Dakar despediu-se de Portugal, deixando já uma imensa saudade. Mais uma vez, o acolhimento reservado à imensa caravana convenceu plenamente os organizadores franceses, de resto, tal como a excelência do trabalho desenvolvido na preparação e no desenrolar das duas etapas disputadas em solo nacional. É claro que houve ligeiros reparos, críticas pontuais – algumas até compreensíveis e justificadas, sobretudo em relação ao percurso da especial inaugural.

Mas a enorme e contagiante festa em que se transformou a passagem do Dakar por terras lusitanas acabou por tornar tudo irrelevante, tal foi o entusiasmo e calor transmitidos pelas milhares de pessoas que se deslocaram à estrada para assistir à

passagem destes verdadeiros heróis. E por falar em heróis, o que dizer da prestação dos pilotos nacionais?

É verdade que a procissão ainda vai no adro e que o pior está ainda para vir. Contudo, os resultados foram demasiado convincentes para poderem serem ignorados, até pelos grandes favoritos.

Penta Volkswagen

Para não variar, a Volkswagen entrou neste Dakar com o pé direito. Depois das vitórias de Robby Gordon (2005) e Carlos Sainz (2006), foi agora a vez de Carlos Sousa assinar o melhor tempo na especial inaugural, no que constitui o seu quinto sucesso na

prova. “Empurrado pelo público”, o português foi o que melhor se adaptou ao muito criticado percurso desenhado entre Alcácer e Grândola, batendo por larga margem o quarteto oficial da marca alemã, composto por Giniel De Villiers, Carlos Sainz, Ari Vatanen e Mark Miller, respectivamente.