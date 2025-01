Dakar: tudo quase decidido, Toyota perto da 4ª vitória, Portugal com um pódio à vista,

Os derradeiros 134 Km deverão ser escassos para que exista mais alguma luta relevante pelo triunfo nas diversas categorias sendo que são os Ultimate a mais equilibrada depois de ontem Yazeed Al Rajhi (Toyota) ter aproveitado cada grão de areia para recuperar a liderança da classificação geral a Henk Lategan, colocando-a em 6m11s, enquanto Mattias Ekstrom consolidou a sua posição no 3º degrau do pódio com mais um triunfo em etapas para a Ford.

O jogo do gato e do rato foi frutuoso para Yazeed Al Rajhi, que mostrou as suas capacidades de condução nas dunas para apanhar e depois distanciar-se claramente de Henk Lategan. O piloto saudita escolheu o melhor momento para recuperar o trono de líder do Dakar. O desempenho abaixo da média do sul-africano deixou-o atrás do novo líder do rali e agora é quase impossível recuperar a posição com a Toyota a preparar-se para obter a sua quarta vitória (2019, 2022, 2023).

A série de sucessos continua para a Ford, que anteontem venceu a sua primeira etapa no Dakar com Nani Roma e hoje saboreou a vitória com Mattias Ekström, que produziu o melhor tempo no seu Raptor e parece bem preparado para alcançar o seu primeiro lugar no pódio da geral na classe Ultimate.

O objetivo de Nasser Al Attiyah hoje era novamente lutar pelo terceiro lugar. Terminou com o segundo melhor tempo, mas ainda está a mais de 4 minutos do pódio.

Challenger

Yasir Seaidan é o outro piloto saudita que aproveitou a excursão ao Bairro Vazio com uma vitória na terceira etapa.

O hat-trick não afetou Nicolas Cavigliasso, que lidera a classificação geral desde o primeiro dia da prova e que dispõe agora de uma vantagem de 1 hora e 11 minutos sobre Gonçalo Guerreiro, o seu mais próximo perseguidor.

SSV

Sara Price venceu a segunda especial da edição 2025 do Dakar, com o prazer adicional de bater o seu companheiro de equipa Can-Am ‘Chaleco’ Lopez. A americana não interrompeu a marcha para a vitória de Brock Heger, que continua a liderar largamente a classificação geral. No entanto, Xavier de Soultrait, no seu Polaris, caiu relutantemente do segundo degrau do pódio, com o chileno a ocupar o seu lugar.

Camiões

Martin Macik obteve o seu quarto triunfo de etapa da quinzena e aumentou a sua vantagem para quase 2 horas e 30 minutos sobre Mitchel van den Brink, o que lhe permite perder dois minutos e meio por quilómetro na última etapa e vencer na mesma. O holandês, por sua vez, terá de continuar a vigiar Ales Loprais, que está apenas a 5m30s’ de distância. Enquanto o líder parece estar em casa, o pódio final ainda não está definido.