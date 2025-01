Dakar: Triunfo de Lucas Moraes na etapa 7, depois da confusão com o road book

Um dia atribulado no Dakar que certamente vai ainda dar que falar. A Etapa 7 do Rally Dakar 2025, que foi brindada pela chuva que, esteve envolvida em polémica com um erro no roadbook a causar confusão. A organização será obrigada a corrigir tempos ao final da prova. Lucas Moraes foi o vencedor, Henk Lategan manteve liderança que é agora de apenas 21 segundos sobre Yazeed Al Rajhi.

Nos primeiros quilómetros da etapa, a dupla Mattias Ekström (SWE)/Emil Bergkvist (Ford Raptor) assumiu a liderança (no km 50), seguido do líder da geral Henk Lategan (ZAF)/Brett Cummings (Toyota GR DKR Hilux), com a dupla Lucas Moraes (BRA)/Armand Monleón (Toyota GR DKR Hilux) na terceira posição. Foi mesmo Moraes que assumiu a liderança no km 89, abrindo quase um minuto de vantagem, com Mitch Guthrie (USA)/Kellon Walch (Ford Raptor) e Mathieu Serradori (FRA)/Loic Minaudier (Century CR7) no seu encalço.

No quilómetro 138, Moraes mantinha-se na frente, com Serrador e Guthrie atrás de si, com Ekstrom e a dupla Cristina Gutiérrez (ESP)/Pablo Moreno (Dacia Sandrider) a fechar o top 5.

O momento mais marcante da etapa aconteceu por volta do km 158, quando um erro nas notas do roadbook fez com que diversos pilotos, incluindo Nasser Saleh Al-Attiyah (QAT)/Edouard Boulanger (Dacia Sandrider), Lategan e Yazeed Al-Rajhi (SAU)/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive), se perdessem. Apenas alguns competidores conseguiram seguir a rota correta, beneficiando Moraes, Cristina Gutiérrez e Marcelo Gastaldi / Adrian Metge (Century CR7)

A organização da prova anunciou que os tempos de um trecho de aproximadamente 20 km seriam neutralizados para evitar injustiças.

Nos restantes quilómetros da etapa, Moraes manteve-se na frente e já perto do fim Gutierrez conseguiu alcançar o segundo lugar, caindo Gastaldi para terceiro.

No final, e já com tempos corrigidos, Lucas Moraes cruzou a linha de chegada como vencedor provisório, 7 minutos à frente de Mattias Ekström, enquanto Mitch Guthrie Jr. ficou em terceiro, a menos de 10 minutos. Al-Attiyah terminou em quarto, seguido por Seth Quintero (USA)/Dennis Zenz (Toyota GR DKR Hilux) e Cristina Gutiérrez.

A dupla lusa Joao Ferreira-Filipe Palmeiro (Mini Jcw Rally 3.0d/X-Raid Mini JCW Team) acabou por perder muito tempo hoje. Depois do segundo lugar na etapa de ontem, a dupla lusa conseguiu apenas o 26º posto hoje, perdendo trinta minutos para a referência do dia. A certo ponto no live timing, Ferreira estava a perder uma hora e 26 minutos, mas com os tempos corrigidos, a perda ficou-se pelos 30 minutos.

Situação na classificação geral:

Com os tempos corrigidos, Henk Lategan mantém a liderança, mas com uma vantagem reduzida para apenas 21 segundos sobre Yazeed Al Rajhi. Ekström subiu para terceiro lugar, a 10 minutos, enquanto Al-Attiyah reduziu mais de 10 minutos a sua desvantagem e agora está a 21m57s do líder. A dupla lusa João Ferreira e Filipe Palmeiro conseguiu, ainda assim, manter o nono lugar, agora um pouco mais pressionados pelo 10º classificado.

A próxima etapa levará os pilotos de Al Duwadimi a Riyadh, com 487 km cronometrados e 250 km de deslocamento, prometendo mais desafios no deserto saudita.

Resultados AQUI