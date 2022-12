Dakar, Toyota quer quebrar tradição: não ganha duas vezes seguidas | AutoSport

Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel vão tentar oferecer à Toyota algo que esta ainda não conseguira: vencer duas vezes seguidas. A Toyoto fez história em 2019 com o seu primeiro triunfo no Dakar, mas só voltaram a vencer em 2022. Agora, a dupla ponta de lança da equipa, quer mudar essa situação.

Na equipa temos ainda a experiente dupla Giniel de Villiers/Dennis Murphy e o ainda os rápidos

Henk Lategan/Brett Cummings, que pretendem continuar a fazer mais e melhor.

A Toyota GR DKR Hilux T1+ foi, naturalmente, evoluída, e Glyn Hall, Diretor da Equipa está confiante: “estamos entusiasmados, trabalhámos arduamente para aperfeiçoar o nosso GR DKR Hilux T1+ ao longo do ano, e estamos confiantes de que estamos bem preparados para enfrentar os rigores da corrida, bem como os nossos adversários”.

Foram feitas melhorias nos diferenciais do carro, nas peças da suspensão, tudo foi reforçado.

A configuração do amortecedor único também foi otimizada, bem como as suas características.

“Ganhar o título mundial de TT de 2022 foi o meu primeiro objectivo, e tenho orgulho em dizer que o atingimos. De resto, o carro tem vindo a melhorar constantemente ao longo do ano, e tenho a certeza de que temos a melhor versão até aqui do GR DKR Hilux T1+. Agora, tudo o que resta é começar o Dakar…”, disse Nasser Al-Attiyah.

Já Giniel de Villiers: “crescemos consideravelmente como equipa. O carro também correspondeu ao nosso crescimento pessoal, e estamos entusiasmados por estar de volta ao Dakar. Temos a convicção de que estamos na luta pela vitória à geral”.

Henk Lategan tem ainda muito para aprender: “O Dakar 2022 ofereceu-nos uma curva de aprendizagem íngreme, mas estou satisfeito com a nossa experiência no início deste ano. Agora, é tempo de enfrentar o desafio mais uma vez, mas este ano temos outra ‘bagagem’ e o GR DKR Hilux T1+ está melhor do que nunca.”