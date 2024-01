Dakar: Toyota pronta para ir à luta | AutoSport

Apesar de ter vencido três vezes nas últimas cinco edições a Toyota não é a principal favorita ao triunfo neste Dakar. A saída de Nasser al Attiyah da equipa, indo fazer equipa com Sébastien Loeb na BRX Prodrive remete para os britânicos o favoritismo, mas a Toyota é certamente capaz de vencer. qualquer uma das principais equipas, Toyota, BRX ou Audi o pode fazer em condições normais.

Mas a Toyota Gazoo Racing terá este ano bem mais dificuldades.

Quando faltam apenas alguns dias para o início da edição de 2024 do Rali Dakar a equipa Toyota Gazoo Racing (TGR) Dakar está tem as cinco GR DKR Hilux EVO T1U prontas para a luta.

A equipa será representada pelas duplas Lucas Moraes/Armand Monleon, Seth Quintero/Dennis Zenz, ambos com as cores da Red Bull. Giniel de Villiers/Dennis Murphy vão correr com as cores da Gazoo Racing, tal como os seus companheiros de equipa Saood Variawa e Francois Cazalet; e Guy Botterill e Brett Cummings.

Como se percebe, à experiência de Giniel de Villiers junta-se agora a juventude de Seth Quintero e Lucas Moraes, que depois do ano passado ter ficado no pódio, este ano pode surpreender ainda mais.

Mas há que esperar para ver…

As cinco equipas vão disputar as 12 etapas do Dakar 2024, começando com o prólogo, a 5 de janeiro, perto de Alula, e terminando na última etapa, que leva à cidade costeira de Yanbu. O dia de descanso terá lugar a 13 de janeiro na capital saudita de Riade.

Para Alain Dujardyn, Chefe de Equipa TGR W2RC: “Estamos entusiasmados por estarmos no início de uma nova era para a equipa TGR Dakar e W2RC. Não só temos um novo carro, na forma da GR DKR Hilux EVO T1U, mas também temos quatro novas equipas a participar no Rali Dakar. Gostaria de desejar a todas as nossas equipas a melhor sorte para o próximo rali, especialmente para as equipas que também vão participar no resto da época do W2RC. Temos um excelente carro e uma excelente equipa técnica. Agora, é altura de correr. “

Já Shameer Variawa, Diretor de Equipa SVR: “Já fiz dois Rallys Dakar como piloto, mas este ano tenho o prazer de regressar não só como Diretor de Equipa, mas também como pai orgulhoso. O meu filho, Saood, vai participar no seu primeiro Rali Dakar e desejo-lhe a ele e ao François uma corrida boa e limpa. Quanto ao resto da equipa, estamos entusiasmados por ver a nossa nova GR DKR Hilux EVO T1U em ação e por avaliar o seu desempenho face à concorrência. “