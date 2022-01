Dakar: Toyota Gazoo Racing a caminho de um grande resultado de conjunto | AutoSport

A Toyota Gazoo Racing chega ao fim da primeira semana do Dakar como a equipa a bater, com o carro líder, Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota Gazoo Racing), com 50 minutos de avanço, com os quartos classificados, Giniel de Villiers/Dennis Murphy (Toyota/Toyota Gazoo Racing) a cerca de minuto e meio do terceiro lugar, com Henk Lategan/ Brett Cummings (Toyota/Toyota Gazoo Racing) atrasado em termos de gerla, no 42º mas já venceram uma etapa e por fim com Shameer Variawa/Daniel Stassen (Toyota Toyota Gazoo Racing) a subir consistentemente de posição. Depois de terem começado o Dakar com um 29º lugar e já vão no 18º da geral. Uma prestação globalmente muito positiva, e até de Villiers, com os problemas que já teve nesta prova, acabou por se ‘safar’ duma penalização de 5 horas, pois ficou provado que pouco poderia ter feito para evitar danificar uma moto acidentada.

Glyn Hall, Chefe de equipa, fez o ‘filme’ da equipa no Dakar: “Tudo começou como uma montanha-russa emocionante, pois tivemos Henk e Brett a perder horas devido a um problema com uma das suas rodas; mas ao mesmo tempo Nasser e Mathieu ganharam um etapa de abertura muito complicada. Giniel e Dennis fizeram um excelente trabalho, abrindo a estrada durante a maior parte do dia. E Shameer e Danie fizeram um desempenho sólido, apesar da navegação complicada” começou por dizer Hall: “A etapa 3 foi realmente boa para todas as nossas equipas: Henk e Brett fizeram-nos sentir orgulhosos por termos ficado em segundo lugar, depois de liderar a maior parte da etapa. Nasser e Mathieu controlavam a corrida, ao mesmo tempo, Giniel e Dennis cimentavam a sua posição no 4º lugar geral.

Shameer e Dennis tiveram uma etapa limpa, depois dos desafios que enfrentaram na Etapa 2. andaram bem e passaram muitos carros”.

“A quarta etapa trouxe grandes resultados para a equipa, com Nasser e Mathieu a vencerem e Giniel e Dennis a registarem um resultado sólido. Infelizmente, Shameer e Danie tiveram problemas. A grande desilusão foi com Henk e Brett, que lideraram a etapa durante mais de 200 km mas tiveram que parar para mudar uma roda. Pouco depois pararam pois o cubo da roda traseira direita tinha-se partido, forçando-os a esperar pela assistência”.

“A etapa 5 foi um grande dia para o desporto automóvel sul-africano! Temos novos vencedores de etapa, o Henk e o Brett, e estamos extremamente orgulhosos do seu desempenho. Foi também um bom dia para o Nasser e Mathieu, que conseguiram manter a sua liderança geral, apesar de terem aberto a estrada numa das etapas mais complicadas da corrida”.

Na 6ª etapa, o Nasser e o Mathieu mantiveram a sua posição à frente do resto do plantel chegando ao dia de descanso com uma boa vantagem. O Giniel e Dennis também mantiveram a cabeça baixa continuam muito competitivos”, disse.