Dakar: Toyota fora do pódio, mas…à espreita! | AutoSport

A Toyota tem, como costume, o maior contingente de carros no Dakar, e entre a equipa oficial, a Gazoo Racing e a Overdrive Racing a equipa semi-oficial há dezena e meia de Toyota Hilux T1+ a correr, o mesmo carro que venceu o Dakar do ano passado. É verdade que é a Audi a liderar com dois carros no pódio, e a BRX Prodrive a ocupar o lugar mais baixo do pódio provisório, mas a Toyota surge logo a seguir com várias equipas bem posicionadas para aproveitar as oportunidades que a segunda semana no Dakar lhes oferecer.

FOTOS Red Bull ContentPool, ASO DPPI e Equipas

É óbvio que o grande revês para a Toyota foi a desistência na primeira parte da etapa maratona de Yazeed al Rajhi, que liderava a prova, mas acidentes é algo que o Dakar nunca se livra. Desta vez ‘tocou’ ao líder da prova.

Lucas Moraes/Armand Monleon (Toyota Gazoo Racing) são quartos a 1h04m00s da frente, seguem-se Guillaume De Mevius/Xavier Panseri (Overdrive Racing) a 1h09m47s, no sexto posto estão Giniel De Villiers/Dennis Murphy (Toyota Gazoo Racing) a 1h25m16s, no oitavo rodam Guy David Botterill/Brett Cummings (Toyota Gazoo Racing) a 1h49m31s e já fora do top 10, 11º lugar para Guerlain Chicherit/Alex Winocq (Overdrive Racing) a 1h58m34s.

A ‘desilusão’ é no 105º lugar, Seth Quintero/Dennis Zenz (Toyota Gazoo Racing) a 35h15m00s da frente.

Na difícil 6ª etapa, o crono de 48 horas, Lucas Moraes e Armand Monleon registraram o 4º tempo mais rápido o que os elevou para o 4º lugar na classificação geral, onde agora estão atrás dos líderes por 1h4min.

A etapa 6 também foi boa para Giniel de Villiers e Dennis Murphy. A equipa da GR IMT Hilux EVO registou uma corrida limpa apesar do mar de dunas complicadas, levando o seu carro ao final em 8º lugar – apenas 37 min 4 seg. atrás dos vencedores. E também subiram na classificação para o 6º lugar geral e estão bem em contato com o grupo líder.

Seth Quintero foram 12º e a dupla permanece fora da disputa na classificação geral após um revés no início da corrida, mas continuará a lutar por vitórias nas etapas durante a segunda semana da corrida.

Os companheiros de equipe Guy Botterill e o co-piloto Brett Cummings completaram o 48 Hour Chrono apenas 1min 28s mais lento que Seth e Dennis, mostrando potencial, apesar de uma relativa falta de experiência nas dunas. A tripulação #243 do TGR foi a 13ª mais rápida na etapa difícil e subiu para a 8ª posição na classificação geral coroando uma boa semana de abertura na Arábia Saudita.

O piloto rookie, Saood Variawa, e seu co-piloto, François Cazalet, inicialmente perderam algum tempo na Etapa 6 devido a um problema no seletor da caixa, mas assim que resolveram o problema, rapidamente aceleraram o ritmo. Se não fosse por um forte enjôo que restringiu seu progresso, poderiam ter terminado mais acima na ordem. Com apenas 18 anos de idade, Saood é um dos pilotos oficiais mais jovens da história do Dakar e, embora o seu ritmo seja inegável, está interessado em construir experiência ao longo deste primeiro Rally Dakar.

Infelizmente, a semana também foi pontuada por muitos furos, um pequeno capotanço de Lucas/Armand e graves danos ao motor do carro de Seth/Dennis, o que fez com que a dupla saísse da disputa pela vitória geral. Esta foi uma grande decepção, mas Seth e Dennis agora terão como objetivo conquistar o máximo possível de pontos no Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC) durante o restante da corrida.

Lucas Moraes: “Não poderia estar mais feliz com a primeira semana. Conseguimos uma vitória de etapa para a equipe também. Estou ansioso pela próxima semana.”

Giniel de Villiers: “Subimos algumas posições no geral. “Então, acho que merecemos um bom dia de descanso para nos prepararmos para a segunda semana, que parece igualmente difícil.”

Seth Quintero: “A etapa Chrono foi difícil. Adoro o conceito; Adoro correr dois dias seguidos. Foi realmente uma grande maratona. Não posso dizer que sou o maior fã de 600 quilómetros de dunas, para ser sincero. Sou só eu, não sou um piloto de dunas grandes. Mas fora isso, foi muito divertido acampar, fazer comida, e foi como uma coisa do tipo espírito do Dakar. Agora, na segunda semana, há tudo a ganhar, nada a perder neste momento. Por isso vamos tentar, no mínimo, ficar entre os três primeiros todos os dias. Não temos absolutamente nada a perder. Estaremos 100% o dia todo, todos os dias, e veremos o que acontece.”

Guy Botterill: “Estarmos entre os 10 primeiros na primeira metade do Dakar é fenomenal. O meu principal objetivo era, antes de tudo, chegar ao dia de descanso e agora começamos novamente.”

Saood Variawa: “A etapa crono 48H foi super difícil, foi uma loucura! E para piorar 10 vezes, fiquei enjoado desde o início da etapa. Parei duas vezes sem me sentir bem durante todo o dia. No acampamento, fui buscar alguns remédios e no segundo foi realmente muito bom, o nosso ritmo foi decente. Estamos no final da primeira metade da corrida.”

Classificação após etapa 6

Pos. Nº Piloto Navegador Equipa/Carro Tempo/Dif.

1 204 (Esp) Carlos Sainz (Esp) Lucas Cruz Team Audi Sport 24h 59 32

4 206 (Bra) Lucas Moraes (Esp) Armand Monleon Toyota Gazoo Racing + 01h 04 00

5 221 (Bel) Guillaume De Mevius (Fra) Xavier Panseri Overdrive Racing + 01h 09 47

6 209 (Zaf) Giniel De Villiers (Zaf) Dennis Murphy Toyota Gazoo Racing + 01h 25 16

8 243 (Zaf) Guy David Botterill (Zaf) Brett Cummings Toyota Gazoo Racing + 01h 49 31

11 211 (Fra) Guerlain Chicherit (Fra) Alex Winocq Overdrive Racing + 01h 58 34

12 223 (Ltu) Benediktas Vanagas (Est) Kuldar Sikk Toyota Gazoo Racing Baltics + 02h 05 45

15 215 (Kgz) Denis Krotov Konstantin Zhiltsov Overdrive Racing + 02h 36 56 00h 15 10

23 227 (Ita) Eugenio Amos (Ita) Paolo Ceci Overdrive Racing + 03h 36 06 00h 15 00

28 226 (Zaf) Saood Variawa (Fra) Francois Cazalet Toyota Gazoo Racing + 04h 06 06

47 236 (Fra) Ronan Chabot (Fra) Gilles Pillot Overdrive Racing + 07h 09 36

52 205 (Arg) Juan Cruz Yacopini (Esp) Daniel Oliveras Carreras Overdrive Racing + 08h 05 29

55 229 (Fra) Lionel Baud (Fra) Lucie Baud Overdrive Racing + 08h 39 26

105 216 (Usa) Seth Quintero (Deu) Dennis Zenz Toyota Gazoo Racing + 40h 56 33

110 248 (Cze) Tomas Ourednicek (Cze) David Kripal Toyota Gazoo Racing Czech + 63h 11 55