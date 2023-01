Dakar: Toyota e Audi na luta pela vitória? E Loeb, ainda vai a tempo? | AutoSport

Se há um piloto capaz de recuperar 93 minutos e 43 segundos em 10 etapas, apenas em puro andamento é Sébastien Loeb, e como bem sabemos, se há uma prova em que isso é perfeitamente possível, até em bem menos de 10 etapas, é no Dakar, mas também sabemos que há lá na frente pilotos muito bons, e dos treze que estão neste momento na frente do francês, chegar a um ou dois, ainda vá, mas fazê-lo a Nasser al Attiyah, Yazeed Al Rajhi, Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz, Giniel de Villiers, Mattias Ekstrom, para não referir outros, parece uma missão demasiado complicada.

Portanto, o lote de favoritos está neste momento reduzido a Nasser al Attiyah, Yazeed Al Rajhi, Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz e já com a corda muito esticada, a Giniel de Villiers e Mattias Ekstrom.

Deste lote deve sair o vencedor deste ano do Dakar, agora também sabemos que é perfeitamente possível que mais um ou dois, rapidamente se possam atrasar.

Neste momento, os três homens do pódio estão separados por 32m55s, e há 1h15 a separar o top 10. Este Dakar não tem sido uma prova em crescendo de dificuldade. A ASO decidiu que a etapa 2 iria dividir as águas, e a meteorologia ajudou a complicar na 3, embora não tenha mudado muita coisa. Por isso vamos ver como correm os próximos dias.

A etapa 4 foi normal, e agora o líder com 18, 19, e 32 minutos de avanço para os perseguidores tem ali uma almofada de conforto. Vamos ver como a usa…

O líder do rali, Nasser Al Attiyah está na mó de cima, mas está a desenhar-se um duelo com dois pilotos da Audi, Stéphane Peterhansel e Carlos Sainz. E vamos ver o que faz al Rajhi.