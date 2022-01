Dakar: total de 409 veículos, mais 142 no Dakar Clássico | AutoSport

Após a conclusão das verificações administrativas e das verificações técnicas, a lista oficial de concorrentes à partida é composta por 409 veículos de corrida, incluindo 144 motos (das quais 33 irão correr na categoria Original by Motul), 20 quads, 87 carros T1, 2 T2 assim como 48 SSV (protótipos leves) T3, 47 SSV T4, 56 camiões (T5) e por último 5 veículos na categoria Open.

Atrás do seu guiador e rodas, 206 concorrentes participarão pela primeira vez no Dakar, enquanto 121 pilotos e co-pilotos com estatuto ‘Lenda’ participarão pela 10ª vez ou mais.

O contingente de senhoras também aumentou significativamente, totalizando 28, incluindo 3 tripulações 100% femininas.

No que diz respeito às nacionalidades representadas, a França é predominante com 170 participantes, à frente da Espanha (74) e dos Países Baixos (64).

Todas as noites no bivouac, a eles juntar-se-ão os 142 veículos participantes na 2ª edição do Dakar Clássico, que inclui uma caravana de 301 concorrentes.

409 veículos de corrida divididos por:

144 motos

20 quads,

89 carros

48 SSV T3,

47 SSV T4,

56 camiões5 na categoria Open.

142 no Dakar Clássico