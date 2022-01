Dakar, Tom Coronel: “Ele já fez o Dakar 15 vezes, eu fiz 10, haverá outro para o ano” | AutoSport

Tim e Tom Coronel já não arrancaram para a oitava etapa do Rally Dakar. Tim Coronel tem tido problemas com as costas, pelo que os irmãos não acham que fosse responsável manterem-se em prova: “A saúde vem primeiro”, disse Tom do bivouac em Al Dawadimi.

Recorde-se que Tim Coronel lesionou as costas na sexta-feira, na sexta etapa.

A fisioterapia intensiva no dia de descanso pareceu ajudar e ontem os irmãos iniciaram a sétima etapa, mas as fortes dores voltaram e hoje de manhã, as costas de Tim estavam piores. “Ele mal consegue andar”, disse Tom. “Ele já fez o Dakar quinze vezes, eu já o fiz dez vezes”. Haverá outra no próximo ano”.