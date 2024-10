Dakar: Toby Price e Sam Sunderland fazem dupla num Toyota da Overdrive

Toby Price e Sam Sunderland, ambos bicampeões do Rali Dakar na categoria de motos, vão fazer a sua estreia na classe automóvel no Rali Dakar 2025. A dupla irá estar aos comandos de um Toyota Hilux da Overdrive Racing. Price, que venceu o Dakar em 2016 e 2019, mudou para os carros depois de a KTM ter optado por não renovar o seu contrato. Sunderland, o vencedor do Dakar de 2017 e 2022, retirou-se recentemente das corridas de motos devido a lesões e vai navegar para Price.

A mudança segue uma longa tradição de transição dos campeões do Dakar das mota para os automóveis, incluindo Stéphane Peterhansel e Nani Roma. A Overdrive Racing está entusiasmada com esta dupla, confiante de que as capacidades de condução de Price e a experiência de navegação de Sunderland farão deles uma equipa formidável.