Dakar: TGR South Africa cumpre objetivo na primeira semana

A Toyota Gazoo Racing South Africa (TGRSA) chegou ao dia de descanso do Dakar 2026, em Riade, com as três duplas ainda dentro da luta e bem colocadas para a segunda metade da prova, após uma semana de abertura particularmente exigente em termos de resistência e fiabilidade. Depois de seis etapas, Saood Variawa e François Cazalet ocupam o 11.º lugar da classificação geral, João Ferreira e Filipe Palmeiro são 12.º, enquanto Guy Botterill e Oriol Mena seguem em 17.º, mantendo intactas as ambições da estrutura sul‑africana para a fase decisiva do rali.

Trabalho intensivo no dia de descanso

Apesar da designação oficial, o dia de descanso está longe de significar paragem total para a equipa. Segundo o diretor de equipa, Zaheer Bodhanya, trata‑se de uma jornada de trabalho completo para a estrutura técnica, com os Hilux a serem alvo de uma desmontagem alargada. Os grupos motopropulsores são verificados em detalhe, os principais apertos revistos e substituídos, e todos os componentes preparados para as exigências da segunda semana, numa lógica de prevenção que visa minimizar riscos mecânicos na fase em que a margem de erro será cada vez menor.

Variawa/Cazalet mantêm‑se perto da frente

Para Saood Variawa e François Cazalet (#213), a semana inicial combinou momentos de forte andamento com alguns contratempos. O jovem sul‑africano chegou a rodar no topo da classificação na segunda etapa, demonstrando ritmo para discutir os lugares dianteiros, mas sucessivos furos e mais recentemente questões de gestão de combustível na sexta tirada acabaram por lhe custar tempo precioso. Ainda assim, a dupla permanece a menos de meia hora do comando à entrada da segunda semana, mantendo aberta a possibilidade de subir na geral se conseguir juntar velocidade a uma fase sem incidentes.

Ferreira/Palmeiro em destaque com dois top‑5

João Ferreira e Filipe Palmeiro (#240) assinam uma das prestações em maior evidência desta primeira metade do Dakar. A dupla luso‑moçambicana alcançou um quinto lugar na segunda etapa e repetiu a presença no top‑5 na sexta, confirmando um andamento claramente competitivo. As principais perdas de tempo têm estado associadas a furos, e não a falta de ritmo, o que reforça a confiança interna. A boa passagem pelas dunas na última especial antes do descanso ofereceu uma base sólida para atacar a parte final do rali com ambições renovadas.

Botterill/Mena reagem após início complicado

Também Guy Botterill e Oriol Mena (#218) chegam a Riade em recuperação. A dupla enfrentou um arranque difícil, marcado por problemas de direção assistida na segunda etapa e por uma penalização de navegação na fase de Maratona. A reação, porém, foi clara: um pódio na terceira etapa e uma sequência de resultados dentro do top‑10 permitiram recuperar confiança e ritmo competitivo. À medida que o rali avança, a dupla demonstra crescente consistência, factor que poderá ser crucial quando as especiais se tornarem mais seletivas.

Segunda semana traz mais dunas e navegação

No balanço da primeira semana, Zaheer Bodhanya sublinha o papel decisivo dos furos, lembrando que muitos concorrentes foram afetados por problemas de pneus e que a prioridade da equipa passava por chegar inteira ao dia de descanso. A partir daqui, explica, o foco desloca‑se para uma abordagem mais ofensiva na segunda metade da prova. O Dakar retoma com a sétima etapa, ligando Riade a Wadi Ad Dawasir, com uma especial cronometrada de 462 km e ligações que totalizam 414 km. Espera‑se um aumento significativo de setores em dunas, o que voltará a colocar a tónica na navegação, na gestão de pneus e na resistência mecânica. Tudo indica que a segunda semana irá constituir um teste ainda mais duro e implacável, no qual a preparação feita em Riade poderá revelar‑se determinante para o desfecho final das aspirações da TGRSA