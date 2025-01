Dakar terminou para Guerlain Chicherit

Guerlain Chicherit, piloto da Mini que terminou a primeira semana do Dakar no top 10 não foi longe no início da segunda, já que ele e o seu copiloto, Alex Winocq, capotaram aos 16 quilómetros da especial de hoje. A equipa saiu ilesa do veículo, mas o piloto queixou-se de dores no pescoço e optou por ser transportado de avião para Ha’il para ser submetido a um exame médico. Este foi o décimo quarto Dakar de Chicherit e termina com a sua quinta desistência.